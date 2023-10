Zucchero e la depressione: "Dopo il divorzio mi sentivo annullato, piangevo"

Zucchero nella sua carriera ha venduto 60 milioni di dischi, ha suonato praticamente d'ovunque (Cuba, Oman, Stati Uniti, Maurituis, Tahiti, Armenia, Francia, Gran Bretagna...), ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti italiani e internazionali, Luciano Pavarotti, Sting (i due sono grandi amici e spesso si incontrano in Toscana dove Sting ha una tenuta con uliveti e vigneti, ndr), Brian May, Bono Vox, ed è stato l'unico italiano ad aver partecipato al festival di Woodstock nel 1994.

A fine ottobre, il 23, 24 e 25, uscirà nei cinema "Zucchero - Sugar Fornaciari" il film documentario di Velntina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Nel docufilm la carriera di Zucchero sarà ampiamente raccontata, ma non poteva non essere raccontati i sei anni in cui ha combattuto con la depressione.

Le delusioni a Sanremo, il successo e la depressione

La gavetta è stata lunga e se per molti il palco di Sanremo è stato il trampolino di lancio ideale, per lui non fu così, almeno le prime due volte che ci salì sopra prima nel 1082 e poi nel 1983. Nessuno "credeva nella musica che facevo, il blues". Nel 1985 arrivò la svolta con il suo secondo album, tornò a Sanremo. La sua Donne non piacque alle giurie e arrivò penultima, ma divenne un vero e proprio tormentone in radio e il resto è storia.

Solo quattro anni, quando finalmente ha raggiunto il successo desiderato da anni, divorzia dalla sua prima moglie e madre delle sue figlie Irene e Alice, Angela Figliè. Questo gli creò grande sofferenza che sommata alle pressioni lavorative, le tournée lo portò alla depressione. "Mi sentivo annullato. Leggevo Bukowski perché era messo peggio di me. Mi facevano guardare i miei video e piangevo, non capivo dove avevo potuto trovare quell'energia, non mi interessava più niente". La depressione durò quasi sei anni, tra alti e bassi, e a salvarlo ammette che è stata la natura, il tornare in campagna, alle origini (era cresciuto in una fattoria in Emilia Romagna). Ha comprato un ranch in Lunigiana, che ha chiamato Lunisiana soul: "Ho ricominciato piano piano a ricostruirmi. Tagliavo l'erba, piantavo alberi, andavo a cercare mobili dai rigattieri. Sono stato sempre meglio".