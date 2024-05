Lo staff di Zucchero: "Non ha abusato della sua veste né violato regole"

Durante la mattinata di lunedì 6 maggio, il sito Dagospia ha riportato una notizia che ha destato più di qualche perplesittà, specialmente tra i fan dell'amato artista. Si tratta di Zucchero Fornaciari, il noto cantautore e musicista. Stando a quanto riportato dal sito di Roberto D'Agostino, stamattina l'artista avrebbe saltato la fila al gate dell'aeroporto di Fiumicino (destinazione Stati Uniti per il grande tour mondiale): "Zucchero è passato davanti a tutti, comprese le persone in carrozzina, tra i mugugni degli altri passeggeri", ha scritto Dagospia.

La replica dello staff

A stretto giro Today ha contattato l'ufficio stampa dell'artista, che ha smentito la notizia. Poi, nella serata, lo staff che si occupa della sua comunicazione, ha pubblicato una nota che si riporta qui letteralmente: "Con riferimento a quanto pubblicato oggi su Dagospia, in merito a Zucchero “Sugar” Fornaciari, si precisa che il pre-imbarco dell’artista e del suo entourage era stato pianificato per lo svolgimento a bordo di alcune attività per conto di ITA Airways, che non hanno in alcun modo inciso sul ritardo iniziale dell’imbarco del volo. Né l'artista né il suo entourage oggi hanno abusato della loro veste e men che meno violato e ignorato regole e persone".