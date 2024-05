Zucchero in aeroporto, "È passato davanti a tutti, comprese le persone in carrozzina"

"Serva Ita-lia! All’aeroporto di Fiumicino non è ancora stato digerito il Fassino-gate che arriva Zucchero, anzi, Dietor". Inizia così l'articolo pubblico da Dagospia oggi 6 maggio. Secondo il sito di Roberto D'Agostino il noto artista sarebbe stato protagonista di un episodio che, qualora trovasse conferme, non gioverebbe alla sua immagine e reputazione. Stando a quanto riportato da Dago, infatti, Zucchero Forniaciari avrebbe saltato la fila in aertoporto, tra il malcontento dei presenti.

L'indiscrezione di Dagospia

Nell'articolo, infatti, si legge: "Questa mattina tutti i passeggeri erano in fila per il volo Roma-Miami di Ita, con il solito ritardo all’imbarco, quando è arrivato improvvisamente il “dolcificantante” con il suo staff. Zucchero è passato davanti a tutti, comprese le persone in carrozzina, tra i mugugni degli altri passeggeri". Ma sarà veramente così? Abbiamo contattato l'ufficio stampa dell'artista ma al momento non è stato ricevuto alcun commento al riguardo. L'unico riscontro certo è che attualmente Zucchero Fornaciari è impegnato in un grande tour. Domani, 7 maggio, è prevista la sua esibizione presso il "Broward Center for the Performing Arts" proprio vicino a Miami, in Florida.