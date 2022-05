Vittoria Lucia Ferragni incontra "zia" Donatella Versace

E’ sempre più forte l’intesa tra i Ferragnez e Donatella Versace. Ormai la coppia e la stilista sono quasi una vera famiglia.

I due l’avevano sorpresa al suo compleanno organizzandole una festa a sorpresa dopo il Met-Gala, e ora si apprestano a siglare una nuova partnership. Al di là delle collaborazioni professionali, Donatella per Fedez, Chiara e i loro bambini è quasi una zia acquisita, tanto che il rapper decide di farle visita nell’ambito di un nuovo progetto, proprio insieme a Vittoria. Per presenziare a casa della design è d’obbligo un total look Versace. L’imprenditore sfoggia una t-shit personalizza “Versace loves Fedez” con stampa psichedelica che spoilera l’inedita collaborazione con il brand. Federico ha però l’ardire di indossare le sue mitiche ciabatte-marsupio, tanto detestate dalla moglie Chiara, assente durante l’incontro.

Donatella Versace: “Vittoria è di una dolcezza infinita!”

Ma è la piccola di casa Ferragnez a mandare in visibilio i fan con il suo outfit. Vittoria è adorabile con l’iconica t-shirt Medusa, abbinata ad un paio di shorts con greche del brand, ed i suoi ormai consueti codini. Fedez documenta sui social lo spensierato pomeriggio trascorso a casa di zia Donatella. Vittoria viene amorevolmente spupazzata dalla Versace, che si diverte ad intrattenerla con i suoi bracciali d’oro. E per un pomeriggio perfetto dalla zia del cuore, non può mancare una lauta merenda. La stilista ha fatto trovare alla secondogenita dei Ferragnez un dolce al cioccolato, che Vittoria mangia di gusto. La giornata non può che concludersi con un carosello di foto del trio con i migliori momenti dell’incontro. “Vittoria incontra zia Donatella”, scrive il rapper a corredo degli adorabili scatti.E zia Donatella interviene subito a commentare: “Vittoria è di una dolcezza infinita! È stato divertentissimo conoscerla!”