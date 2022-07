Wanda Nara hot ad Ibiza: il video senza veli tra gli scogli

Una vacanza decisamente hot quella che Wanda Narasta trascorrendo ad Ibiza in compagnia della sorella Zaira, le figlie e gli amici. Tra outfit provocanti, serate in discoteca e giri in yatch, la signora Icardi sta documentando il soggiorno nell?isla su Instagram. Proprio nella giornata di ieri la showgirl, che non è nuova ai contenuti osé sui social, ha stupito condividendo una clip molto audace.

Il video sexy di Wanda

Wanda si mostra in tutta la sua bellezza in un video ad alto contenuto sensuale. Sulle note di Hawaii di Maluma gli scatti della manager sono un climax di sensualità. Dapprima una doccia provocante, poi la Nara sfoggia uno dei suoi micro bikini che non lasciano grande spazio all?immaginazione. Il lato B in vista, le trasparenze che svelano il capezzolo, complice le acque cristalline di Ibiza e le temperature bollenti, la manager gioca a fare la sirena stuzzicando i suoi followers. Il video è un crescendo di erotismo, fin quando Wanda non si mostra completamente nuda. La Nara appare come mamma l?ha fatta tra gli scogli, lambita dalle acque marine. Solo una mano a coprirle il seno, il resto è del tutto visibile a favore di social. Un contenuto che non poteva che infiammare il web. ?Sei una bomba?, ?Sexy?, ?Ti amo?, questo il tenore dei commenti pervenuti sotto il post.

La vera Wanda Nara

Ma Wanda lo sappiamo oltre ad essere una sex symbol è anche una donna concreta, e smessi i panni di sirena di Ibiza torna con i piedi per terra, o meglio poggiati sul pavimento del suo yatch, per raccontare ai followers il rapporto con il proprio corpo: ?Se io così ho tanto successo, vi consiglio di buttarvi sulla pizza senza sentirvi in colpa?, scrive, ammettendo con candore di pubblicare i suoi momenti migliori: ?Ovviamente nessuno pubblica una foto in cui viene male?. Wanda asserisce di amarsi così, con tutte le sue imperfezioni: ?Vi posso assicurare che amo ogni centimetro del mio corpo?. La manager racconta che anche lei non è esente da problemi estetici ed imperfezioni: ?Ho la cellulite come ce l'abbiamo tutte, anche l'acne, e in estate la ricrescita perché non faccio la tinta?.