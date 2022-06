William e Kate diventano un’opera d’arte: svelato il primo ritratto ufficiale 

Oggi, Gioved 23 giugno, Kate Middleton e il principe William hanno ammirato un'opera d'arte speciale: il loro primo ritratto ufficiale di coppia. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno partecipato alla presentazione del ritratto, durante la loro visita nella regione del Cambridgeshire. La coppia ha ricevuto proprio i titoli di Duca e Duchessa di Cambridge dalla Regina Elisabetta il giorno del loro matrimonio, nell'aprile 2011. William e Kate, entrambi 40 anni, si sono fermati al Fitzwilliam Museum dell'Università di Cambridge, dove hanno visto per la prima volta il dipinto. L?opera è stata commissionata nel 2021 dal Cambridgeshire Royal Portrait Fund, che è detenuto dalla Cambridge Community Foundation, come regalo alla comunità. Il ritratto di coppia è stato dipinto dal pluripremiato ritrattista britannico Jamie Coreth, che la coppia ha incontrato durante la visita per discutere del lavoro: "È abbastanza grande?, ha commentato William divertito dopo aver visto l?opera. Il dipinto mostra la coppia reale in piedi uno vicino all'altro con indosso abiti da sera, mentre entrambi ammirano qualcosa in lontananza.

Le parole di Jamie Coreth

?È stato il privilegio più straordinario della mia vita essere scelto per dipingere questo quadro", ha detto Coreth. "Volevo mostrare le Loro Altezze Reali in un modo in cui apparissero rilassati e alla mano, oltre che eleganti e dignitosi?. ?Dato che è il primo ritratto a raffigurarli insieme, e in particolare durante il loro periodo come Duca e Duchessa di Cambridge, volevo che l'immagine evocasse una sensazione di equilibrio tra la loro vita pubblica e quella privata. Il pezzo è stato commissionato come regalo per la gente del Cambridgeshire, e spero che lo apprezzeranno tanto quanto io mi sono divertito a crearlo", ha affermato l?artista.

I look dei Cambridge

Nel ritratto, William indossa un abito scuro e una cravatta blu, mentre Kate è stata ritratta con il suo abito verde smeraldo metallizzato firmato The Vampire's Wife, che ha vestito durante la visita della coppia a Dublino nel marzo 2020. Un particolare dettaglio sfoggiato dalla Duchessa di Cambridge svela un tributo alla region. Kate ha appuntata sul petto una spilla storica che rimanda direttamente al titolo di duchi di Cambridge. Il monile è infatti appartenuto alla Duchessa di Cambridge, moglie di uno dei figli di Giorgio III e nonna della Regina Mary, fa notare Marina Minelli, giornalista e royal editor. Sebbene questo sia il primo ritratto ufficiale congiunto della coppia, in precedenza sono stati raffigurati singolarmente . Il primo ritratto ufficiale di Kate risale infatti al 2012, dipinto dall'artista Paul Emsley per la National Portrait Gallery. William è stato precedentemente raffigurato insieme a suo fratello Harry in un dipinto del 2009 dell'artista Nicky Phillips. Questa nuova opera sarà esposta al Fitzwilliams Museum per tre anni e poi prestata alla National Portrait Gallery nel 2023 in occasione della sua riapertura.