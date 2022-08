William e Kate: il video che racconta il dietro le quinte della loro storia d'amore

William e Kate hanno festeggiato questo anno gli 11 anni di matrimonio. Una coppia perfetta che in questi anni di unione è sempre apparsa affiatata e complice, non sollevando mai polemiche e scandali a differenza di molti altri royal (sebbene di recente si è parlato di un tradimento del principe William a causa della sue particolari fantasie sessuali). Eppure i Cambridge prima del matrimonio e dei doveri da eredi al troni se la sono goduta come ogni coppia di fidanzatini.

La clip diventata virale

A raccontare i retroscena del fidanzamento un video diventato virale su Tik Tok. Nella clip postata dal profilo danideeeee1, specializzato in contenuti reali, è possibile ammirare William e Kate come non li avete mai visti. I due in alcuni fotogrammi di qualche anno fa, quando avevano circa 20 anni, appaiono intenti a ballare durante alcune serate in discoteca a Londra, scatenati e affiatati sulla pista da ballo. Anche gli outfit non sono di certo degni di un futuro re e una regina: Kate in un mini-dress decisamente provocante, William indossa invece una spartana camicia a quadretti. I due sembrano divertirsi, complice forse anche qualche bicchierino di alcool, come suggeriscono le loro buffe espressioni ed i volti paonazzi. Tra una serata in disco e l’altra non mancano gli amici della coppia, tra cui fa capolino anche una giovanissima Pippa, l’onnipresente sorella della Middleton, diventata da poco mamma per la terza volta sulla scia di Kate. “Party hard. Come due giovani ragazzi”, è stato scritto a corredo del video, visto da più di 4 milioni di volte su Tik Tok. Una pillola di normalità che sembra essere piaciuta ai commentatori del social più amato dai giovani. “È bello vederli felici e rilassati”, ha scritto un follower dell’account. “Proprio come tutti i giovani che bello, sono normali”, gli fa eco un altro utente. “Allora c'è stato un momento dove, allo stesso tempo non erano Reali, ma reali”, si legge. “Pensavo non si fossero mai divertiti”, osserva un commentatore.

La storia d’amore tra William e Kate

Come noto l’amore tra William e Kate è sbocciato durante gli anni dell’università. I due si conobbero nel 2002 mentre erano entrambi studenti alla St. Andrews University in Scozia. Già nel primo semestre tra loro nacque una speciale amicizia. Facevano spesso colazione insieme agli amici nella sala da pranzo, e uno degli argomenti che più li avvicino fu la loro passione comune per lo scii. Galeotta fu poi la famosa sfilata in lingerie di Kate che fece capitolare il bel principe. A partire dal secondo semestre fu amore. Nel marzo 2004, i paparazzi li immortalarono mentre sciavano insieme sulle Alpi svizzere. La storia d'amore divenne di pubblico dominio e la Middleton finì sotto i riflettori, per non uscirne mai più.

Dopo tanti anni d'amore nel 2007 William e Kate vivono un periodo di crisi. Il principe era impegnato all’Household Cavalry a Windsor e aveva poco tempo per andare a trovare Kate. Nel frattempo, sui tabloid vennero pubblicate una serie di foto di lui in vena di allegri festeggiamenti e i due si separarono ufficialmente.Dopo un breve allontanante William e Kate tornano insieme. Nell’ ottobre del 2010, il principe William chiede a Kate Middleton di sposarlo con l'anello di sua madre ai piedi del Monte Kenya. Tre settimane dopo, hanno annunciato la notizia al mondo.

Il video di Tik Tok