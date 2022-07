"William tradisce Kate": perché il gossip è virale in tutto il mondo

Nuovo scandalo nella royal family, questa volta nel mirino il principe William, reo di tradire la moglie Kate Middleton. Del resto la famiglia reale inglese non è nuova a rumor simili. Prima la sorella della regina Elisabetta, poi il figlio Carlo così come lo scandalo che ha travolto il principe Andrea e infine il caos scatenato da Harry e Meghan. Adesso sarebbe la volta del fedele William, da sempre il membro più diligente e discreto della famiglia reale. A scatenare la bufera è stato l'account Instagram anonimo @Deuxmoi che ha lanciato la bomba con l'hashtag #princeofpegging è diventato ben presto trend topic su Twitter.

William e l’amore per il pegging

L'account Instagram specializzato in gossip Deuxmoi ha condiviso ieri 29 luglio, il racconto hot su una "relazione extraconiugale di un reale britannico (il principe William)”. Il profilo ha condiviso un messaggio di un insider ben informato che ha svelato le fantasie più proibite dell’erede al trono: “E’ segreto ben noto a Londra e tra l'aristocrazia inglese”. Su una storia di Instagram, poi cancellata, si poteva infatti leggere: “A una recente festa con i media inglesi, mi è stato detto che il vero motivo per cui questo reale tradiva la moglie era il suo amore per il pegging, pratica in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi”. Il pegging è una pratica sessuale nella quale l’uomo è penetrato analmente da una donna che indossa uno strap-on dildo. Continuava la storia: “Alla moglie non importa e in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché non diventino purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell'ultima donna”. Nonostante si tratti di un gossip, la notizia è i finita inevitabilmente in tendenza scatenando l’ironia del web, a suon di meme e gif.