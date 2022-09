Totti-Blasi, la lezione dello zio di Ilary a Francesco: "Bisogna essere onesti non furbi"

L'intervista rilasciata da Francesco Totti ha scatenato un vero e proprio caos. Se da una parte Ilary si mostra serena e tramite il suo avvocato ha comunicato che lei ha deciso di proseguire con la strada del "no comment", dall'altra c'è la sua famiglia che zitta proprio non ci vuole stare.

Ilary la scorsa domenica, quella del famoso scoop, l'ha passata in famiglia, con la nonna a fare la pasta fatta in casa e lei fiera ha condiviso alcune storie che sono andate a raccontare proprio quel giorno all'apparenza sereno. Poi è stata la volta del compleanno dello zio di Ilary, Stefano, il fratello della madre, una festa anche quella trascorsa in famiglia. Stefano ha condiviso una foto della serata, tutti insieme, ci sono anche Ilary, le sue sorelle, e anche Chanel e Isabel, ma ciò che colpisce di più è la didascalia scelta dallo zio: un vero e proprio attacco, o meglio un rimprovero rivolto a Totti.

"Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA - scrive Stefano Serafini e la scelta di tenere in maiuscolo la parola famiglia è da sottolineare - Quando il mare é in tempesta si torna nel porto da dove tutto é iniziato e sia ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo é quello che ci é stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti", e infatti Ilary ha fatto proprio questo, lei nel momento di tempesta si è circondata dalla sua famiglia. "Ci è stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene", in questo passaggio è evidente che ci sia un chiaro riferimento all'intervista di Totti che lui avrebbe fatto perché stanco di passare da traditore, un sottotesto che lascia intendere come Totti per il bene della famiglia avrebbe dovuto preferire il silenzio anziché parlare per sua convenienza. "Ci é stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!", il respect finale alla Aretha Franklin è poi la ciliegina sulla torta del messaggio che non cita mai direttamente Francesco, ma che contiene al suo interno un mix bilanciato di rimprovero e consigli. Insomma una vera e propria frecciata all'ex capitano.