Mercato libero e bollette: cosa succederà da gennaio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo switch al mercato libero è alle porte. Da gennaio finirà l’era del mercato tutelato per le forniture di luce e gas. Nello specifico, due saranno le date da segnare: il 10 gennaio per il gas e il 1° aprile per l’elettricità. A raccontarci cosa devono aspettarsi i consumatori è Gianluca Bufo, Amministratore delegato di Iren Luce Gas e Servizi, parte del più ampio Gruppo Iren.

C’è chi ha già ricevuto le comunicazioni dai propri fornitori di gas, nelle quali viene proposto un prezzo di riferimento per il mercato libero su cui poi decidere. Per l’elettricità, invece, ci sarà un’asta, dove la decisione ultima resta quella del consumatore.

E gli aumenti in bolletta ci saranno? Gianluca Bufo risponde all’interrogativo forse più importante per i singoli clienti, raccontandoci proprio cosa è successo con il mercato libero di Iren negli scorsi mesi.