Siamo sicuri che comprare un'auto sia più conveniente del car-sharing?

Siamo sicuri che muoversi tutto l’anno con il car-sharing o con un monopattino non sia più conveniente della propria macchina? Personalmente è un dubbio che avevo da tempo e quindi per capirci un po’ meglio, ho deciso in questi giorni di andarmene alla sesta conferenza nazionale dello sharing mobility, all’acquario romano di Roma - e sì, ci sono andato con il bike sharing perché ahimè la mia auto mi aveva lasciato a piedi…ma questa è un’altra storia.

Mentre percorrevo su due ruote le strade della Capitale, mi ero chiesto che cosa significasse per me la sharing mobility. Quale valore avesse per me. A darmi la risposta poco dopo in poche e semplici parole ci ha pensato Edo Ronchi, Presidente delle Fondazione per lo sviluppo sostenibile: la mia auto è banalmente diseconomica ed è il prodotto di un’epoca che ci dobbiamo lasciare alle spalle. Ne siamo sicuri? Beh, secondo gli studi dell’osservatorio, considerando tutti i costi di funzionamento di un’auto ovvero carburante, manutenzione, riparazione, parcheggio, pedaggi e mettiamoci anche multe e autolavaggio, il costo medio annuo di un’auto in Italia è di 5.400 euro.

Ma prima ci sono i costi fissi che possiamo stimare in 3.800 euro e che possono comprendere il finanziamento dell’auto, l’assicurazione, la revisione, il tagliando e la tassa automobilistica. Prendiamo solo questi 3.800 euro e mettiamoli nel salvadanaio della “Mobility sharing”. Fatti due conti ci stanno ben 261 corse di car sharing ovvero 5 a settimana e sì, avete capito bene, 828 corse di bike sharing, scooter sharing e monopattino-sharing. Sono 16 a settimana che con i viaggi in auto fa 3 spostamenti al giorno: ecco esattamente il numero di spostamenti medi che compie quotidianamente un italiano.

Ok, d’accordo. Ma poi mi sono chiesto: e se tutto questo non bastasse a convincermi a rinunciare alla mia amata auto? Beh c’è il tema ambiente: il cosiddetto obiettivo decarbonizzazione delle città. Il 94,5% dei veicoli in sharing è a emissioni zero. Le auto private in italia a emissioni zero sono solo lo 0,3%. Eh ma il traffico nelle nostre città non è cambiato. Se i chilometri percorsi con la Mobility sharing sono aumentati di poco dall’era pre-covid, passando da 132,9 milioni del 2019 a soli 133,4 del 2021, forse c’è ancora tanta strada da fare per ridurre il traffico.

Ah ma aspetta in questo grafico del 2019 non c’erano “loro”, ovvero i monopattini. Il vero boom lo hanno fatto e lo stanno facendo tuttora i monopattini, che hanno invaso le nostre città. Da gennaio a giugno 2022 i noleggi della cosiddetta micro-mobilità sono aumentati dell’83% a Milano e Roma, vere e proprie capitali dello sharing. Less cars insomma. È l’hashtag lanciato dall’osservatorio che potrebbe già essere realtà in molte città: conti alla mano gli Italiani pare l’abbiano già capito - prima di me.