Il regalo di Natale si tinge di “Green”: adotta una piantina di canapa e supporta il progetto Justmary.fun e Biorfarm

L'idea definitiva, stupefacente e sostenibile per far festa durante le feste! Scegli la pianta con un clic (e uno sconto riservato)

Ci mancava anche la corsa al regalo di Natale per stressarci ulteriormente, non fosse bastato un 2020 da “combattimento". Meno male che molti di noi avevano già scelto di rilassarsi nella maniera migliore, abbandonandosi la sera al relax garantito legalmente dalla vastissima selezione di prodotti firmati Justmary.fun. Con un clic si compra e nelle città coperte dal servizio, l’ordine arriva rapidamente e in sicurezza mentre in tutto il resto della penisola ci pensa il corriere a consegnarvelo in maniera anonima.

Ora, per Natale, cosa viene in mente ai ragazzi di Justmary? In un anno difficile, per tutti, per la nostra economia, decidono di rimboccarsi ulteriormente le maniche individuando nell’agricoltura italiana una filiera da sostenere. Così nasce il progetto Justmary.farm sviluppato insieme a Biorfarm, la prima comunità agricola digitale nata con lo scopo di mettere in contatto i piccoli agricoltori locali con il consumatore finale.

Ora penserete - continua la nota- “e io che cosa c’entro?” Ve lo spieghiamo subito: per questo Natale regalare o adottare una piantina di canapa legale significa sostenere concretamente un ecosistema controllato e tutto italiano, un modello di agricoltura vincente proiettato alla salvaguardia di una filiera che tutela, attraverso un prezzo equo, chi acquista e chi coltiva le infiorescenze. Tutto questo sorprendendo amici e parenti con un’idea davvero unica e originale e perché no, "stupefacente".

Justmary.farm è la piattaforma mediante la quale potrete entrare in contatto con gli agricoltori che coltivano professionalmente canapa, creando il vostro campo virtuale. Il meccanismo è molto semplice; inizialmente si potrà scegliere se adottare o regalare una piantina e poi nel proprio “terreno digitale” sì controllerà la crescita e, appena raccolte, le infiorescenze CBD saranno essiccate e pulite a mano, per poi esser spedite in contenitori ecosostenibili.

Matteo Moretti, CEO e fonder di Justmary.fun sottolinea con piacere la mission del progetto: “Questa sinergia tra Justmary.fun e Biofarm nasce proprio dalla nostra visione comune sull’importanza di avere un modello di azienda sostenibile sotto ogni punto di vista, dove uomo e natura sono una cosa sola; adottando una piantina di Canapa si diventa protagonisti della rinascita dell’agricoltura e dell’economia locale Italiana!”

Dopo il maglione rosso con le renne e la bottiglia di bollicine, le festività natalizie non saranno più le stesse; sorprendete chi amate con qualcosa di veramente unico: adottate o regalate una piantina di canapa. Justmary.farm ora aspetta anche il vostro gesto concreto, ma nell’attesa ha deciso di compiere lei per prima un passo: per tutti i lettori sconto di 5 euro utilizzando il codice WEED5 (entro il 31 dicembre).