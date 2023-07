Le aziende occidentali rimaste in Russia stanno facendo affari d'oro

Da quando Vladimir Putin ha ordinato l'invasione dell'Ucraina ormai quasi un anno e mezzo fa, decine di aziende europee, statunitensi e in generale occidentali hanno deciso di lasciare la Russia. Ma tantissime sono rimaste e a quanto pare stanno facendo affari d'oro, di fatto contribuendo a finanziare il conflitto, perché le tasse che pagano sui giganteschi profitti vanno a finire nelle casse della Federazione. E si tratta di cifre da capogiro, con le società globali che avrebbero realizzato circa 214 miliardi di dollari di entrate solo attraverso le loro attività nel Paese, pagando 3,5 miliardi di dollari di imposte.

I conti sono stati fatti dal gruppo di ong B4Ukraine e dalla Kyiv School of Economics che insieme anno redatto il rapporto "The Business of Staying", l'affare di rimanere, in cui sostengono che queste cifre sarebbero "solo della punta dell'iceberg e probabilmente una sostanziale sottostima", perché le tasse pagate sugli stipendi dei dipendenti o l'Iva non sono incluse nelle cifre. A fare affari sarebbero soprattutto le imprese del Paese che più di tutti sta sostenendo militarmente l'Ucraina di Volodymyr Zelensky: gli Stati Uniti d'America. L'azienda produttrice di tabacco Philip Morris è quella che ha realizzato il maggior numero di entrate l'anno scorso, con circa 7,9 miliardi di dollari e il pagamento di 206 milioni di dollari di tasse sui profitti al governo russo. Il gigante dei prodotti alimentari e delle bevande Pepsi avrebbe guadagnato invece 4,6 miliardi di dollari. Secondo il rapporto, nel 2022 le aziende con sede nell'Ue hanno guadagnato invece circa 75,2 miliardi di dollari dalle attività in Russia, pagando quasi 600 milioni di dollari in tasse alle casse del Cremlino.

In prima fila il gigante francese dello yogurt Danone che avrebbe guadagnato 3 miliardi di dollari dalle attività in Russia. Il report afferma che il 56% delle aziende monitorate è intenzionato a rimanere in Russia e che quasi un quarto di tutte le imposte sugli utili pagate nel 2022 è stato versato da società con sede nei Paesi del G7, quelli più impegnati o nel sostegno militare a Kiev o nell'imporre sanzioni a Mosca. Il 44% delle aziende statunitensi presenti all'inizio dell'invasione rimane nel Paese governato da Putin. Anche se questo dato è sostanzialmente inferiore a quello di Paesi come la Cina, la Germania o il Giappone, dove la maggior parte delle aziende ha scelto di restare, le imprese Usa sono state di gran lunga il maggior contribuente in termini di imposte sui profitti per lo Stato russo, pagando 712 milioni di dollari in totale. La Germania segue a ruota: le sue aziende hanno pagato 402 milioni di dollari di imposte sui profitti alla Russia nel 2022. Al terzo posto c'è la Svizzera con 275 milioni. L'Italia in questa classifica si posiziona al 16esimo posto, con il 76% delle sue imprese che hanno deciso di restare nella federazione pagando 34 milioni di dollari di tasse.

E rimanere è stata una scelta rischiosa ma vincente per le aziende, in modo particolare per i produttori internazionali di tabacco. Il gigante nippo-svizzero Japan Tobacco International ha realizzato un enorme fatturato di 7,4 miliardi di dollari nel 2022, 1,5 miliardi di dollari in più rispetto al 2021, l'aumento più consistente di qualsiasi altra azienda. Nel 2022 ha pagato 193 milioni di dollari di imposte sugli utili. Il suo concorrente, Phillip Morris è stato però il campione di incassi, realizzando profitti per 7,9 miliardi di dollari nel 2022. Lo scorso febbraio l'azienda ha dichiarato che avrebbe preferito mantenere le sue attività in Russia piuttosto che venderle a un prezzo inferiore al loro valore. Se si considerano tutti i dazi, le aziende del tabacco sono state anche tra i maggiori contribuenti, pagando circa 7,8 miliardi di dollari all'anno prima della guerra. Nel 2020, ad esempio, Japan Tobacco International ha pagato 3,6 miliardi di dollari in tasse.

Anche le aziende cinesi hanno fatto affari d'oro da quando è iniziato il conflitto. La Chery Automoble ha visto le sue entrate aumentare di un miliardo e 290 milioni di dollari e la Haier, che produce elettrodomestici, di 692 milioni di dollari. Secondo il report il settore dei beni di consumo è il secondo a generare maggiori entrate, con oltre 21 miliardi di dollari nel 2022. Questo settore comprende i principali marchi globali Danone (che ha guadagnato 3 miliardi di dollari nel 2022), Pepsi (4,7 miliardi di dollari) Procter and Gamble (2,3 miliardi di dollari) e Unilever (1,2 miliardi di dollari). Tutte operano ancora in Russia, anche se hanno ridotto le loro attività dopo l'invasione. Nestlé non ha pubblicato i conti delle sue aziende russe per il 2022, quindi non è possibile sapere quanto abbia guadagnato né quante imposte sugli utili abbiano pagato allo Stato russo.

