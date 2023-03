Gli arabi si comprano la Serie A: per 100 milioni occhi chiusi su torture ed esecuzioni

Torture in carcere? Diritti civili e sociali sconosciuti? Leggi contro la comunità Lgbt e diritti delle donne ridotti al lumicino? Tutto ciò non è un problema: quando il Dio denaro chiama, il calcio risponde. Con tanto di benda sugli occhi.

Ci risiamo. Il calcio ci ricasca. Dopo settimane di polemiche sui mondiali organizzati dalla Fifa in Qatar, paese in cui i diritti civili sono largamente compressi, ora è il calcio italiano a prestarsi all'ennesima operazione di Sportwashing, ovvero quella pratica per la quale governi e istituzioni cercano tramite lo sport di migliorare la propria reputazione. Infatti la Lega Serie A ha comunicato che quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa Italiana si svolgeranno in Arabia Saudita.

Certamente l'accordo economico è molto vantaggioso per le squadre che prenderanno parte al nuovo format della Supercoppa - che prevede un mini torneo con quattro team con 2 semifinali e una finalissima - e anche per la stessa Lega Serie A. Infatti, l'intesa prevede circa 23 milioni di euro - spiega la Lega - a edizione con il format con le tre partite. Format certamente confermato per la prossima stagione, la 2023-24; mentre "solo" 12 milioni in caso si torni alla classica partita secca. Se tutte e quattro le edizioni si giocassero con il format che prevede tre partite, il calcio italiano intascherebbe circa 100 milioni. Una cifra ragguardevole.

L'ennesimo episodio di "sportwashing"

Dall'altra lato della medaglia c'è, però, un enorme problema etico che riguarda proprio l'Arabia Saudita. A gridare all'ennesimo episodio di sportwashing è anche Amnesty International, attraverso la voce dello storico telecronista di "Tutto il calcio minuto per minuto" Riccardo Cucchi presidente della giuria del premio “Sport e diritti umani” di Amnesty International Italia e Sport 4 Society: "Il rispetto dei diritti umani fa parte dei valori fondanti dello sport. Il denaro non può essere più importante dell’impegno a difenderli. È un grave errore sfruttare il calcio per operazioni di sportwashing utili solo a chi vuole nascondere la violazione dei diritti umani. Il calcio non può certamente cambiare, da solo, il mondo. Ma può impegnarsi a migliorarlo. La situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è grave. Con questa scelta la Lega di Serie A mostra assoluta insensibilità e disinteresse. L’obiettivo dello sportwashing è organizzare grandi eventi sportivi per mostrare un’immagine lontana dalla realtà e ostacolare la denuncia delle violazioni dei diritti umani. Silenzio in cambio di denaro: il calcio italiano non sia complice di queste operazioni".

Tra chi ha espresso subito e pubblicamente la propria contrarietà alla decisione della Lega di Serie A c'è Mauro Berruto, esponente di spicco del Pd, ma anche allenatore di volley di altissimo livello, tanto da guidare la nazionale maschile alla conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra del 2012. Il deputato ha le idee chiarissime in merito alla vicenda: "Pecunia non olet. Giriamo sempre intorno allo stesso discorso", dice a Today.it. Berruto condanna ogni collaborazione con i paesi che limitano i diritti delle donne o degli omosessuali. Parole che sembravano diventate patrimonio comune poco prima dei Mondiali in Qatar. Ma così non sembra essere, in realtà.

L'ex allenatore della nazionale pone sotto i riflettori un aspetto particolare dell'atteggiamento del calcio: da una parte si presenta come importante pilastro della nostra società, con i suoi valori e il suo potere di aggregazione, chiedendo contributi pubblici in un momento di crisi; ma allo stesso tempo esige la libertà di agire come un settore totalmente privato, guidato unicamente dagli interessi economici.

"Proprio in Aula alla Camera - racconta Berruto - ho ricordato una cosa: da una parte c'è il continuo tentativo di avanzare richieste economiche da parte del calcio, con il "bomber" della Lega Serie A - il senatore Claudio Lotito - in prima linea; Lotito, presidente della Lazio, è colui che produce una serie di iniziative che vanno nella direzione di moltissime richieste di denaro pubblico. Ricorderete tutti il famoso spalma debito fiscale, di cui si fece promotore, con condizioni mai garantite prima o il tentativo di allungare i contratti televisivi da tre a cinque anni. Tutte richieste di un settore che si definisce in crisi, e che chiede quindi aiuti di stato. Dall'altra lato però questo stesso settore agisce in maniera arbitraria, senza confronto con nessuno, come nel caso della Supercoppa; la Lega in cambio di soldi, si presta a operazioni che sono a tutti gli effetti un vero e proprio sportwashing. L'Arabia Saudita ha giganteschi problemi con i diritti umani. Delle due l'una: o il calcio è il giardinetto di proprietà dei presidenti che si ritengono autorizzati a fare qualsiasi cosa ottenendo il massimo profitto passando sopra a qualsiasi cosa, dai diritti civili e alla passione dei tifosi che viene mercificata, o è un bene sociale che va sostenuto dallo Stato. Ma nel primo caso, basta chiedere soldi pubblici".

Cosa può fare la politica

"Cosa faremo? - si chiede Berruto -. In aula voteremo un provvedimento contro la pirateria digitale, dove la parte del leone la fanno le emittenti che trasmettono le partite. È una cosa giusta e noi del Pd la voteremo. Però - avverte - occhio a trovare tutti i pirati di questa faccenda; lo ripeto: basta chiedere aiuti pubblici e spartire profitti privati che derivano da un Paese che conta oltre mille esecuzioni capitali negli ultimi sette anni o che usa lo strumento della tortura in prigione".



Berruto individua un nodo da sciogliere: "Il calcio è un settore privato che si muove in autonomia oppure è - come spesso richiede di essere visto - un settore che fa appello alle risorse economiche pubbliche per superare un momento di crisi visto il suo valore sociale? Io credo molto nel valore sociale ed educativo dello sport e del calcio in particolare, ma non posso rassegnarmi a vederlo gestito in questo modo, vendendosi l'anima e trasformando sempre più i tifosi in clienti. Io ritengo agghiacciante l'operazione che è stata fatta con l'Arabia Saudita".

La commissione d'inchiesta

Una interrogazione parlamentare al ministro Andrea Abodi sulla questione? "Noi stiamo cercando uno strumento efficace. Quanto accaduto merita particolare attenzione come la merita quanto successo a Napoli mercoledì scorso in occasione della partita di ritorno di Champions League contro l'Eintracht Francoforte - continua Berruto -. Va analizzato e capito cosa sta accadendo tra le tifoserie d'Europa. Lo strumento in questo caso potrebbe essere una commissione d'inchiesta sui fenomeni legati alla violenza relativa agli eventi sportivi. La maggioranza ci ha tenuto in parlamento 10 giorni per varare con urgenza un provvedimento sui rave, e dopo quello che è successo nel capoluogo campano o sulla A1 con gli scontri tra romanisti e napoletani o a Roma dove una banda di tifosi serbi è venuta a rubare uno striscione a una tifoseria, non si fa niente? Non capisco cosa si aspetti per indagare. Noi chiediamo che Piantedosi venga a riferire in Parlamento. Ripeto: per analizzare questo fenomeno è necessaria una commissione d'inchiesta".

La domanda al presidente della Lega Serie A Casini

E al presidente Lorenzo Casini cosa chiederebbe? "Gli chiederei perché questo calcio che ha generato un modello poco virtuoso dal punto di vista economico e tecnico sia ancora da perseguire. Perché continuiamo a fare gli stessi errori nel perpetuare questi modelli? Qual è la ratio? Bisogna tenere in piedi un sistema di potere oppure proviamo a restituire il calcio ai tifosi e cambiare per migliorare sia dal punto di vista dei risultati sportivi sia dal punto di vista dell'appeal del nostro campionato. Se un modello ha generato questi insuccessi, mi chiedo, perché noi anziché cambiarlo lo rilanciamo?", conclude Berruto.