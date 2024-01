Sul lavoro è strage quotidiana: due gravi incidenti a Jesi e Gorizia

Non si ferma la scia di sangue dei morti sul lavoro. Nella sola mattinata di oggi, 19 gennaio, due drammatici incidenti sono costati la vita ad un uomo di 50 anni impegnato in alcuni lavori sul tetto della Cnh di Jesi, in provincia di Ancona, mentre un secondo operaio, un 23enne di origini bengalesi, è rimasto schiacciato da un ponteggio all'interno di un cantiere navale della Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) ed è ricoverato in condizioni critiche.

Tragedia a Jesi

Intorno alle 10 del mattino un operaio di 50 anni è deceduto dopo essere precipitato sul tetto della Cnh di Jesi. I motivi della caduta sono ancora da chiarire. Improvvisamente l'uomo è precipitato a terra dopo un volo di circa 7 metri; i soccorsi sanitari, prontamente allertati, sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri oltre agli addetti ala sicurezza dello stabilimento. Un medico e un infermiere, giunti in eliambulanza, si sono calati con il verricello sul piazzale, ma hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo.

Stando alle prime ricostruzioni, l'operaio sarebbe dipendente di una ditta esterna. Saranno ora da chiarire le dinamiche del drammatico incidente e gli accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza.

Incidente alla Fincantieri, si temono dispersi: sul posto i simmozzatori

Il secondo incidente si è registrato intorno alle 8.30 del mattino presso il cantiere navale della Fincantieri di Monfalcone, provincia di Gorizia. Un 23enne è rimasto schiacciato da pesanti strutture metalliche per la cui rimozione sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Una volta liberato, il giovane è stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni, si apprende, sono molto gravi. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e toracico e la prognosi è attualmente riservata. Non si esclude inoltre che altri operai possano essere rimasti coinvolti e per scongiurare la presenza di eventuali dispersi i sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro nelle acque del cantiere, effettuando una serie di immersioni nell'area all'incidente.

In attesa di chiarire le dinamiche dell'accaduto il cantiere è stato posta sotto sequestro ed è ora a disposizione della magistratura. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza, mentre si cerca di capire se la forte bora che soffiava el golfo di Trieste dalla notte scorsa possa avere giocato un ruolo nell'incidente.

Intanto, nei cantieri navali di Monfalcone della Fincantieri le sigle sindacali dei lavoratori hanno indetto uno sciopero immediato al quale stanno già aderendo alcuni operai.