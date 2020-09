La nuova sfida Amazon: consegne dal cielo con droni-postino

Consegnare i propri pacchi con i droni-postino: è questo il prossimo progetto già in via di sviluppo di Amazon. La big dell'e-commerce ha ricevuto l'autorizzazione al proprio programma dalla Federal Aviation Authority (Faa), l'ente regolatore statunitense per le certificazioni di “vettore aereo”. Un passaggio che l'azienda fondata da Jeff Bezos ha definito "Un importante passo avanti".

La certificazione ottenuta dalla Faa avvicina Amazon all'obiettivo di "un servizio autonomo di consegna con i droni, che un giorno consegnerà pacchi ai nostri clienti nel mondo", ha affermato David Carbon, vicepresidente di Prime Air Amazon, brand allo scopo creato da Amazon. David Carbon ha riferito, inoltre, che l'obiettivo di Amazon è in futuro garantire consegne in 30 minuti.

In questi giorni la società sta pianificando le prime consegne che saranno effettuate con il drone di Amazon presentato il 5 giugno a Las Vegas, durante la conferenza Re:Mars (Machine learning, automation, robotics and space): decolla e atterra verticalmente come un elicottero e può consegnare un pacco di circa 2,5 chili (che costituiscono quasi l’80% dei pacchi spediti) in un raggio di circa 15 chilometri in mezz’ora.

I droni di Amazon Prime Air voleranno a bassa quota controllati da una centrale remota e sono equiparati ai velivoli senza pilota. Consentiranno di effettuare le consegne in tempi ridotti partendo da basi logistiche a ridosso di aree industriali e al servizio dei perimetri urbani.

Occorre ancora superare alcuni ostacoli di carattere normativo e regolamentare prima di avviare il servizio, ma il riconoscimento della FAA dimostra che il colosso di Jaff Bezos ha convinto il governo Usa dell’affidabilità a poter operare nel regolamentatissimo mercato dell’aviazione civile. "La certificazione - ha affermato il vicepresidente di Amazon David Carbon - testimonia la fiducia della FAA nelle procedure operative e di sicurezza di Amazon".