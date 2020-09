Coronavirus, è boom dei tablet nel mercato Ue; i device di Samsung rimpiazzano gli iPad

Il Coronavirus fa decollare il mercato dei tablet in Europa, dove mette a segno la crescita migliore dal 2013. In base ai dati forniti dagli analisti di Idc, nel secondo trimestre le consegne di tablet nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) hanno registrato un incremento del 23,8% dopo sei anni consecutivi in calo, raggiungendo gli 11,9 milioni di unità.

L'andamento migliore si è visto in Europa occidentale, con consegne in aumento del +28,3% su base annua. L'Europa centro-orientale ha riportato un +26,9%, mentre in Medio Oriente e Africa la crescita si è fermata al 10,8%.

"La domanda in Europa occidentale è stata buona per tutto il trimestre, poiché i tablet sono emersi come un'alternativa affidabile e conveniente per soddisfare le esigenze di fruizione di contenuti ma anche di didattica a distanza durante il lockdown", spiega l'analista Helena Ferreira.

Tra le aziende, Samsung mostra una delle crescite più sostenute. Nel trimestre la società sudcoreana ha visto le consegne aumentare del 69,3% a 3,37 milioni di unità: più che sufficienti a rimpiazzare Apple in testa alla classifica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azienda di Cupertino da aprile a giugno ha infatti consegnato 2,56 milioni di iPad, pari a un aumento del 6,3%. Il terzo posto resta a Huawei, con 1,79 milioni di unità e un incremento del 51,2%. Fuori dal podio Lenovo (1,44 milioni, +74.1%) e Amazon (457mila unità, +5,2%).