Concerti, webinar, sfilate e fiere: tutti gli eventi in streaming a portata di click: nasce "Eventpage"

Il portale gratuito Eventpage contiene i link per partecipare con un click a una selezione ampia di eventi in streaming presenti sul web, come concerti, spettacoli e presentazioni di libri, webinar e occasioni di formazione ma anche fiere e congressi; alcune sezioni sono dedicate all'approfondimento

In quel momento di snodo epocale che è stato il lockdown della scorsa primavera, è stato improvvisamente chiaro che certi processi innescati, legati al sopravvento del digitale, sarebbero stati irreversibili. Gli operatori culturali e del mondo degli eventi hanno realizzato di doversi dotare di nuovi canali e lo streaming è presto risultato un'alternativa immediata. Intercettare questo nuovo genere di proposta, tuttavia, non è semplice per gli utenti/visitatori/spettatori, i quali rischiano peraltro di imbattersi in eventi on line di dubbio spessore. Nasce così Eventpage, molto più di un aggregatore di eventi in streaming, ma un vero e proprio portale dotato di contenuti iconografici e una sezione magazine con interviste e approfondimenti.

Il portale gratuito e disponibile, contiene i link per partecipare con un click: dalla conferenza stampa di Sanremo alla presentazione delle collezioni autunno-inverno di Versace fino alle Messe di Papa Francesco, in un'ondata di "democratizzazione" e inclusione che ha spalancato le porte agli utenti. Concerti, spettacoli e presentazioni di libri, webinar e occasioni di formazione ma anche fiere e congressi: "In campo sul digitale sono scesi colossi dell'intrattenimento e della cultura, ma anche dei grandi eventi", sottolinea Luciano Castro, direttore responsabile di Eventpage e presidente dell'agenzia di comunicazione Mediarkè, che con Nova Opera ha realizzato il progetto.



Luciano Castro, direttore Eventpage

Attraverso cinque grandi categorie, Entertainment, Educational, Meeting, Expo e Press - una sezione che apre al pubblico le conferenze stampa solitamente riservate ai giornalisti - la piattaforma "risponde all'empasse del blocco degli eventi - continua Luciano Castro - selezionando per gli utenti gli eventi sul fronte della qualità e rendendoli facilmente fruibili, allegando poi dei contenuti originali". Nella sezione "Magazine", sono infatti presenti le interviste a Maurizio Danese, presidente dell'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane e Alessandra Albarelli, presidente di Federcongressi&eventi. "Entrambi concordano su un punto - conclude Castro - la transizione digitale del mondo delle fiere e dei confgressi non si concluderà con la fine della pandemia, ma si affiancherà in futuro alle manifestazioni quando potranno tornare finalmente a svolgersi in presenza, soprattutto i congressi e i meeting aziendali internazionali".