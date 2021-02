Oltre le rovine, l’arte e l’anima di Mosul: il nuovo progetto di Google racconta la storia di una rinascita culturale

Dalla soppressione all'espressione: contro i tentativi dell'Isis di cancellare la storia, un esercito di artisti, narratori di una trasformazione in atto attraverso il colore, nel progetto di Google "The Art and Soul of Mosul"

Antica Ninive, capitale dell’Impero assiro, culla di un patrimonio culturale mediorientale che risale al XXV secolo a.C.; tristemente roccaforte dell’Isis dal 2014 al 2017. Alla storia stratificata di Mosul è dedicato l'ultimo progetto artistico di Google Arts & Culture, "The Art and Soul of Mosul", creato in collaborazione con la stazione radio Al-Ghad della comunità irachena, con l'intenzione di raccontarne la rinascita attraverso il colore, dopo un periodo di buio profondo. Dalla soppressione all'espressione: contro i tentativi dell'Isis di cancellare la storia, distruggendo le tracce di convivenza religiosa e svalutare il passato, saccheggiando siti storici e retaggi dell'identità culturale della città, si è schierato infatti un esercito di artisti, narratori di una trasformazione in atto.

Quella di Mosul è una storia di memoria e spirito di resilienza, attraverso le opere degli artisti che hanno fatto la resistenza, alcune delle quali hanno partecipato alla mostra "Return to Mosul" (2018) ospitata presso il Mosul Cultural Museum, ma anche storie personali e di comunità. Grazie alla tecnologia di Google è possibile visitare la città vecchia di Mosul e visualizzare i modelli in 3D dei siti del patrimonio a rischio, come la Gran Moschea di Al-Nouri e una delle sue chiese più antiche, la chiesa di San Tommaso.

Anni di conflitti, difficoltà e sottomissione, soprattutto per i più fragili, come donne e bambini, fino a quando le forze irachene hanno liberato la città, restituite nelle tinte del rosso, del blu, dl verde, del giallo.

"Alcuni di noi conoscono Mosul come un luogo di sofferenza - sottolinea Chance Coughenour, Head of Preservation, Google Arts & Culture - ma c’è molto di più in questa città rispetto alla sua storia recente. Mosul possiede una cultura ricca e vivace, per difenderla i suoi abitanti hanno lottato tenacemente. The Art & Soul of Mosul è l’ultimo progetto di Google Arts & Culture che mette in mostra la cultura contemporanea e l’antico patrimonio del Medio Oriente. Ci auguriamo di continuare a mostrare al mondo, attraverso i nostri strumenti, la bellezza dell’arte, della cultura e delle storie".