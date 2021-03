Round da 1 milione di euro per "HiNelson", che amplia la sua "Academy" con guide, tutorial e review sul mondo delle barche

La startup, con il suo e-commerce per l'accessoristica nautica online, annuncia la chiusura di un round di investimento da 1 milione di euro; la community è unita dalla passione per il mare anche grazie alla "HiNelson Academy", piattaforma gratuita di e-learning interamente dedicata al mondo della nautica

“Non una semplice piattaforma d’acquisto di prodotti, ma un luogo dove trovare nuove ispirazioni e nutrire la passione per la barca”: potrebbe essere descritta in grande sintesi così "HiNelson", con le parole del suo founder Marcello Labruna. La startup, con il suo e-commerce per l'accessoristica nautica online, annuncia la chiusura di un round di investimento da 1 milione di euro, coordinato dall’advisor Cross Border Growth Capital. I nuovi capitali - raccolti grazie allo sforzo di business angel e imprenditori - permetteranno l'incremento del catalogo, un'ottimizzazione delle strategie di marketing e il miglioramento dell’infrastruttura IT.



Marcello Labruna, founder e Ceo di "HiNelson"

La community, che punta a raggiungere oltre 45mila diportisti entro il 2022, è unita dalla passione per il mare anche grazie alla "HiNelson Academy", piattaforma gratuita di e-learning interamente dedicata al mondo della nautica. "Durante il primo lockdown - racconta Marcello Labruna - mentre gran parte dell’ecosistema nazionale tirava i remi in barca e tutte le aziende cercavano di andare online, abbiamo capito che gli utenti non cercano sempre il miglior prezzo o perenni sconti. Gli utenti cercano dei partner che parlano la loro stessa lingua, nel nostro caso, quella della nautica". Nasce così "HiNelson Academy", dedicata esclusivamente a contenuti pratici, da come si vive in barca ai tutorial su come affrontare i problemi giornalieri che capitano nel mondo nautico, per esempio come rimestare la barca o manutenerla, ma anche semplicemente quali nodi essenziali imparare a fare a bordo.

"Grazie al nuovo round di investimento - continua Labruna - stiamo portando a un livello successivo l’HiNelson Academy, creando una vera e propria piattaforma di e-learning on-site ampliando la produzione contenuti. Saranno disponibili infatti dei corsi per chi si approccia alla nautica, ma anche la nostra nuovissima serie “Onde - Emozioni e personaggi della nautica”, con la quale raccontiamo le imprese di chi va per mare; è proprio questa, infatti, a mio parere la netta dicotomia che sta tra vendere online e fare e-commerce. Nella prima, basta mettere online dei prodotti su uno dei marketplace più famosi, nella seconda bisogna costruire un vero e proprio legame con il consumatore".