Alle porte di Venezia apre il nuovo quartier generale di "H-Farm": 51 ettari per un campus dedicato all'innovazione

Nella lotta contro il tempo ha vinto il nuovo Campus di H-Farm alle porte di Venezia, precisamente a Roncade, in provincia di Treviso inaugurato oggi a meno di un anno dalla posa della prima pietra, ma dopo un lungo iter burocratico che aveva rallentato il progetto. Un ampliamento della struttura originaria del grande hub dedicato all'innovazione, che si espande oggi su una superficie complessiva di oltre 51 ettari, di cui 20 di area boschiva, con 10 strutture dedicate in particolare alla formazione, dall’infanzia al college fino all’offerta post universitaria.

Un quartier generale, sostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico, di 30.000 metri quadri di nuova superficie coperta, in grado di ospitare fino a fino a 3 mila persone, con uno studentato di 244 posti letto, un centro sportivo con oltre 5 mila metri quadri scoperti, tra campi da tennis, paddel, rugby, uno skate park e un bmx pump track.

“Negli ultimi anni siamo stati testimoni di come l'accelerazione tecnologica abbia imposto la riscrittura di moltissimi modelli di business - sottolinea Riccardo Donadon, fondatore di H-Farm - e ci abbia proiettati verso nuovi servizi, prodotti e stili di vita, impattando in modo rilevante anche sul mondo della formazione con un progressivo aumento di contenuti legati al digitale, capaci di soddisfare non solo i più giovani, ma tutti coloro che sentono la necessità di aggiornarsi e formarsi prendendo sempre più confidenza con i nuovi strumenti in continua evoluzione".

"La trasformazione culturale indotta dal digitale - continua Donadon - ci sta imponendo di ripensare a come dialogare con i consumatori e come riscrivere i processi interni delle imprese. In un mondo sempre più digitale che corre e si evolve di continuo, dove i valori sono profondamente diversi, è anacronistico far nascere un luogo che pensi solo a formare, o solo a fare business, o solo a fare ricerca. Queste tre cose devono stare assieme ed ispirarsi l'una con l’altra. Noi ne siamo convinti e il nostro Campus è la risposta a questa nuova traiettoria”.

La realizzazione del Campus è stata possibile grazie alla costituzione, nel febbraio del 2017, di un fondo immobiliare chiuso, denominato “Ca’ Tron – H-Campus”, gestito da Finint Investments SGR (la società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint), sottoscritto per oltre il 100% da investitori istituzionali: Cattolica Assicurazioni, che detiene la quota maggioritaria e CDP Investimenti SGR (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), con il fondo FIA 2 “Smart housing, smart working, Education & Innovation.