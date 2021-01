Corrieri a tutte le ore e artigiani senza bancarelle: i "sacrificati" del Natale in un documentario disponibile su Arte

Quest'anno, a causa della pandemia, la corsa natalizia al fatturato si di fatto è spostata dai negozi fisici alle transazioni online e la figura di Babbo Natale è stata ormai soppiantata da quella del lavoratore del comparto logistico. Le spese natalizie da una parte avvantaggiano i grandi gruppi multinazionali del settore della distribuzione, dall’altra aggravano lo sfruttamento di alcuni lavoratori già precari. A raccontare il “lato oscuro” del Natale è “Acquisti online: i 'sacrificati' del Natale” (Germania, 2020), il documentario di 52 minuti di Sinje Stadtlich - per la regia di Christiane Henningsen e Babette Hnup - che proprio in occasione delle feste arriva su Arte in Italiano, disponibile gratuitamente in streaming e sottotitolato in italiano.





Tra Germania, Francia ed Est Europa, l’inchiesta di Sinje Stadtlich traccia un identikit dei “sacrificati” della festa più importante dell’anno: lavoratori ombra, spesso stranieri e maltrattati, per i quali è sempre più difficile cogliere lo spirito natalizio di questo periodo. Racconta così dei giovani moldavi che cercano un futuro migliore in Germania e che vengono invece sfruttati come corrieri per consegnare i pacchi a fronte di salari non adeguati, costretti a trascorrere il periodo di festa lontano dalle loro famiglie; dei Georgiani che esercitano la pericolosa professione di raccoglitori di pigne, destinate a decorare le case europee. Ma anche di artigiani e piccoli commercianti che, in assenza di mercatini e bancarelle di Natale, quest’anno più che mai lottano per la sopravvivenza del proprio business contro i prezzi al ribasso proposti dalla vendita al dettaglio online.