"La Settimana della Formazione Digitale" lancia la Spring Session: 9 eventi online per la formazione gratuita di imprese e professionisti

Il progetto formativo offre nove appuntamenti online e gratuiti su Content Marketing, Google ADS, SEO, Analytics 4, Startup, Legal Tech, Social Media Strategies, Intelligenza Artificiale, E-Commerce e molti altri temi fondamentali per chiunque voglia utilizzare il web marketing e i relativi strumenti per far crescere al meglio i propri progetti di business

Se è evidente che il 2021 sarà l'anno dell'accelerazione sul piano della digitalizzazione, occorre non farsi trovare impreparati. Un'occasione la fornisce "La Settimana della Formazione Digitale", iniziativa realizzata da "Search On Media Group" che attraverso questa Spring Session permetterà a professionisti, aziende, PMI, associazioni e appassionati di seguire gratuitamente un percorso di formazione e di aggiornamento professionale con strumenti e best practices applicabili da subito sul lavoro quotidiano.

Sono in programma nove appuntamenti formativi online e gratuiti fino al prossimo giugno, che permetteranno ai partecipanti di arricchire le proprie competenze su Content Marketing, Startup, Legal Tech, SEO, Web Analytics, Social Media Strategies, Intelligenza Artificiale, E-Commerce, Non Profit e molti altri temi fondamentali per chiunque voglia utilizzare il web marketing e i relativi strumenti per far crescere al meglio i propri progetti di business. ??I temi sono stati selezionati in funzione delle competenze richieste dal mercato, dei principali trend del 2021 e delle esigenze segnalate dalla community che da più di 8 anni cresce e orbita attorno a un’iniziativa in grado di contribuire alla formazione gratuita di oltre 115.000 persone.?

Il primo appuntamento della Spring Session, "Marketing Manager - Digital Update 2021", in programma per l’8 aprile a partire dalle 9.50, proporrà una live con cinque interventi dedicati alle principali novità di quest’anno che interesseranno il mondo del digital marketing, con un focus in particolare sulle evoluzioni di Google, sul settore E-commerce e su Google Analytics 4. ?Questo appuntamento, come altri nel corso della Spring Session, sarà realizzato in collaborazione con i professionisti di Search On Consulting, la business unit di Search On che si occupa della consulenza strategica e operativa nel settore del Digital Marketing.

?Nel mese di aprile seguiranno poi giornate formative dedicate alla brand reputation con un appuntamento realizzato da Trustpilot, al Content Marketing e alle nuove tipologie di contenuti che emergeranno nel 2021 e all’Intelligenza Artificiale, per offrire un’occasione di approfondimento su una delle più grandi rivoluzioni degli ultimi anni, sul potenziale attuale e sui risvolti futuri di questa tecnologia.???

Nel mese di maggio e giugno la Spring Session offrirà poi il Day+ Legal Tech, dedicato all'utilizzo delle tecnologie informatiche nel settore legale in collaborazione con OneTrust, insieme a molti altri appuntamenti quali il Day+ Digital Marketing per Startup, il Day+ Content Marketing per PMI Manager e una giornata formativa dedicata all’E-commerce, che nel 2020 ha visto un’impennata tale da stravolgere le abitudini di consumo degli utenti.

?Gli appuntamenti della Spring Session de "La Settimana della Formazione Digitale" sono trasmessi in diretta live sulla piattaforma interattiva ibrida.io, che permetterà ai partecipanti dei singoli appuntamenti in programma di interagire tra loro tramite chat privata, di entrare in contatto con i docenti degli interventi e di approfondire quanto imparato durante la live grazie al materiale formativo disponibile on demand anche dopo la diretta.