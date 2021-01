Torna "Technovation Girls", il programma imprenditoriale tech dedicato alle giovani donne, promosso da Amazon

Incalanare la passione per la tecnologia in modo intelligente, studiare il digitale e approfondire attraverso la formazione: è questa la sfida di "Technovation Girls", il programma imprenditoriale tech per ragazze a cura dell'associazione no profit "Technovation" che promuove l’accesso a nuove competenze informatiche.

La sfida, a cui è possibile iscriversi entro il 12 marzo, è rivolta a studentesse dai 10 ai 18 anni (compiuti entro agosto 2021) di tutto il mondo, interessate alla tecnologia, anche senza una precedente esperienza, che desiderano mettersi alla prova nella creazione di un'app.

Amazon supporta l'iniziativa, e fino al 5 marzo 2021, ospiterà momenti di incontro e presentazione on line, e focus con mentor che accompagneranno le partecipanti lungo tutto il percorso di ideazione del progetto, dallo sviluppo dell’app, fino alla costruzione di un business plan efficace e della presentazione del progetto stesso, che sarà tenuta davanti ad un comitato di valutazione internazionale. Agli incontri possono partecipare studentesse dai 10 ai 18 anni, oltre a docenti delle scuole primarie e secondarie che vogliano farsi promotori dell’iniziativa all’interno dei propri istituti.