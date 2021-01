Innovativa, sostenibile ed efficiente: "Tecla" è il primo eco-habitat interamente stampato in 3D

Prende il nome da Technology and Clay, ovvero tecnologia e argilla, ed è la prima costruzione interamente stampata in 3D con materiali naturali: "Tecla" è un modello circolare di abitazione, progettato da Mario Cucinella Architects e ingegnerizzato da Wasp, azienda leader nel settore della stampa 3D, che ha preso forma con materiali riutilizzabili e riciclabili, raccolti dal terreno locale, a partire dalla terra cruda.

Una soluzione innovativa e senza precedenti, a zero emissioni, resiliente a qualsiasi clima ed efficiente dal punto di vista energetico, che in questo caso è stata collocata a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Progettazione digitale, geometria di stampa per una struttura a doppia cupola, realizzata con più stampanti 3D operanti simultaneamente. L’allestimento finale e la presentazione al pubblico sono previsti per la primavera 2021.

"Dalla terra informe alla terra in formato casa. Oggi abbiamo il sapere per costruire senza impatto con un semplice click. - dichiara Massimo Moretti, WASP Founder - La tecnologia è ora al servizio dell’uomo e la casa come diritto di nascita è una realtà". "Il completamento della struttura è un importante traguardo e dimostra come, grazie alla progettazione ed alle tecnologie impiegate, Tecla non sia più solo un’idea teorica ma possa costituire una risposta, reale e realizzabile, ai bisogni dell’abitare di oggi e del futuro, che può essere declinata in diversi contesti e latitudini", sottolinea Mario Cucinella, Founder di Mario Cucinella Architects e SOS - School of Sustainability.



Massimo Moretti e Mario Cucinella