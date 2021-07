Veracura cresce e lancia Be Hero, Be Squad: la campagna di recruiting per freelance

Veracura Trust Onlus, la Business & Marketing company senza scopo di lucro privato, nata un anno fa con l’obiettivo di accelerare processi d’attivismo e generare risorse per le persone e per il pianeta sta crescendo e per questo ha bisogno di ingrandire il suo gruppo di lavoro, la Squad.

Chi sono gli eroi moderni? Una domanda ricorrente dalla risposta semplice, almeno per Veracura: persone competenti che decidono di trasformare il saper fare bene in una forma di attivismo, dedicando il loro tempo non solo all’incremento del profitto privato ma anche a vantaggio delle persone e del pianeta.

Veracura nasce proprio da questa spinta: la necessità di elaborare modelli di sviluppo altamente collaborativi e competitivi, innovativi ed efficaci, capaci di produrre profitto da ridistribuire e investire in progetti a impatto sociale e ambientale positivo.

Veracura rappresenta infatti un gruppo di persone sensibili ai temi sociali e ambientali, tra le quali molte possiedono e condividono esperienze e network internazionali di altissimo profilo imprenditoriale, manageriale, accademico ed istituzionale.

Visioni del mondo condivise e stima reciproca li uniscono nell’impegno di sviluppare ciò in cui credono: il bene comune. E’ con questa convinzione che Veracura sta crescendo e, sempre con questo intento, ha deciso di lanciare una campagna di recruiting dedicata ai freelance, centrata su valori condivisi e competenze.

Be Hero, Be Squad: 11 posizioni aperte

Be Hero, Be Squad è il titolo della campagna di recruiting per freelance (visita la pagina), appena presentata e che apre le porte di Veracura a 11 posizioni, tra il marketing, la comunicazione, il design e la blockchain:

Activism Analyst & Strategist PR & Fundraiser Communication Manager Blockchain & Crypto Specialist Market & Audience Intelligence Specialist UX Designer Art Director Communication Designer Motion Designer Video Maker Video Editor

Il modello collaborativo

Veracura cerca freelance capaci, anche con poca esperienza ma disposti a sostenere la sua causa. Per entrare nel suo team, dopo aver verificato la condivisione dei valori fondamentali, la prima collaborazione sarà su base volontaria. Dalla seconda e per le successive, si verrà retribuiti in base all’entità dei progetti seguiti. Veracura è infatti nata grazie alle energie e alle risorse donate e messe a disposizione da un gruppo di persone e in questo modo dovrà continuare a svilupparsi.

Esempio di questo modello che si è dimostrato virtuoso e produttivo sarà la campagna di recruiting, sviluppata insieme ad un team di freelance tutto al femminile, appena entrato nella Squad di Veracura: Assia Vignanelli Zichella (illustrattrice e scriber), Flaminia Carli (copywriter e advisor creativa), Giulia Bocca ed Eleonora Freguglia (psicologia del marketing e della comunicazione).

I candidati selezionati lavoreranno ai progetti di Veracura insieme al resto del team, lavorando a stretto contatto con figure professionali e partner di rilievo nazionale ed internazionale.

Consulenze, progetti e community: il campo d’azione della Squad

Veracura si sta muovendo su tre binari. Quello consulenziale, dedicato a ONG e grandi aziende, ha come obiettivo di sviluppare attività innovative di marketing, comunicazione, fundraising e brand activism; quello progettuale, attravero il quale Veracura sostiene persone, territori, animali vittime di violenza, piante e oceani; il terzo, quello più generale, è dedicato allo sviluppo di una community internazionale proattiva.

La Squad sarà attiva su tutti e tre i binari, garantendo a Veracura forza e consapevolezza necessarie per raggiungere i suoi obiettivi e aiutare le persone e il pianeta

Veracura: Business & Marketing Activism

Veracura, grazie al suo modello innovativo di Governance, ha trasformato le attività consulenziali in un processo circolare, usando i profitti come leva di fundraising per sostenere il gruppo di lavoro e sviluppare i suoi progetti. Il modello di lavoro è quello di business & marketing company, con la sola differenza che non esistono profitti privati, bensì risorse da dedicare allo sviluppo di Veracura e dei suoi progetti.

Veracura, infatti, nasce proprio dalla convinzione che le competenze – in questo caso il business e il marketing – possano essere una potente forma di attivismo in grado di generare un nuovo modello di sviluppo unico nel suo genere. Un acceleratore d’impatto sociale e ambientale progressivo che, attraverso l’impresa, il business e il marketing, agiti come forme di attivismo, crea progetti propri e aiuta enti del terzo settore e grandi aziende ad aumentare il loro impatto positivo. L’obiettivo è dunque generare profitto per sviluppare progetti dedicati al miglioramento delle condizioni del pianeta e dei suoi abitanti (Profit for People & Planet)

Come candidarsi

Se sei un freelance e credi di poter contribuire a cambiare il mondo, visita la pagina dedicata a questa campagna sul sito di Veracura, approfondisci i requisiti richiesti e la formula collaborativa e candiati subito.