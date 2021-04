"Digital Innovation Days" incontra "Fuorisalone Digital Edition": un evento in streaming dedicato all'ambiente, alle città e le sue relazioni

L'importanza della progettazione sostenibile, del valore del design in ambito formativo e del suo potere di affrontare le questioni sociali, come comunità green: sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso dell'appuntamento a cura dello spin off "Digital Innovation Talks"

Un dibattito per riflettere sugli spazi abitativi, inevitabilmente al centro delle nelle nostre vite e di come questi potranno evolversi in futuro, ma anche l'ambiente, la città e le sue relazioni e di come stanno cambiando alla luce di questo particolare momento storico: sono queste le tematiche principali al centro del "Fuorisalone Digital Edition" in corso fino a domenica 18 aprile a cui parteciperà "Digital Innovation Days", il grande evento italiano sull’innovazione e sulla trasformazione digitale, con il suo spin off "Digital Innovation Talks".

Dopo il primo "Digital Innovation Talks" che si è tenuto lo scorso mese in occasione della "Digital Week", che ha visto la presenza virtuale di 9 relatori e più di 300 persone collegate, l'appuntamento è on line venerdì 16 aprile alle 10.30.

Il concetto dell’Abitare contemporaneo nelle sue diverse forme è al centro di questo delicato scenario, ormai stravolto nelle regole e abitudini, indagato tra design, arte, architettura e antropologia, con particolare attenzione ai temi del design circolare, della sostenibilità e del wellbeing. Oggi parlare di spazi, significa indicare anche il luogo da cui le persone scelgono di svolgere il loro lavoro. La possibilità di scelta e flessibilità rispetto al luogo da cui lavorare consente di aumentare l'engagement, la produttività e il benessere. Gli uffici devono prevedere diversi ambienti che rispondono alle modalità lavorative e sono integrati con la tecnologia che supporta il lavoro stesso e permette di

collaborare con i colleghi che lavorano da remoto. Quindi il luogo di lavoro è una destinazione, uno spazio inclusivo, che risponde a diverse esigenze e al contempo il confronto, la socialità e l'interazione tra colleghi.

"Didays", proprio su queste tematiche, ha sviluppato un nuovo concept per approfondire le tendenze e l'innovazione del design; attraverso progetti e storie di successo vengono presentate le ultime novità e le iniziative che caratterizzeranno il nostro futuro. In che modo il design può aiutarci a organizzare questo mondo digitalizzato, senza perdere il nostro tocco umano? Come possono interagire gruppi di designers per lavorare a distanza su progetti in una realtà virtuale? Come possiamo rivalutare la nostra economia? Come riprogettiamo l'influenza che gli algoritmi hanno sui nostri consumi? Attraverso la lente della progettazione sociale e dei servizi, "Digital Innovation Days" esplora come il

design rappresenti una risorsa in grado di offrire soluzioni ai bisogni degli individui, delle organizzazioni e della società in generale.

Durante la diretta si scoprirà l'importanza della progettazione sostenibile, del valore del design in ambito formativo e del suo potere di affrontare le questioni sociali, come comunità green, sostenere nuovi comportamenti culturali e promuovere il benessere.