Dal back to work allo smart working: 10 idee e soluzioni per un rientro al lavoro smart e in sicurezza

Dopo la pausa estiva, a settembre arriva il momento di tornare a lavoro: che si lavori in ufficio o da remoto, ecco 10 idee e soluzioni, semplici ed efficaci, per ripartire in totale sicurezza e per un autunno davvero smart.

1 - Proteggersi da smog e virus nel tragitto casa-lavoro





Per chi si sposta quotidianamente in bici, scooter, a piedi o con i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro, un accessorio utile da mettere in borsa è la "Narvalo Urban Mask", la mascherina FFP3 anti-smog e anti virus. Creata dalla startup "Narvalo", spin-off del Politecnico di Milano, in collaborazione con BLS, azienda italiana specializzata nella produzione di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la "Narvalo Urban Mask" è realizzata in tessuto 3D, è traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo, dal design di tendenza e con una capacità filtrante del 99,9%. La "Narvalo Urban Mask" inoltre dialoga con lo smartphone grazie all’omonima app, in grado di restituire un quadro molto chiaro sulla qualità dell’aria respirata durante il proprio tragitto, con o senza la maschera.

2 - Condividere l’auto con i colleghi in tutta sicurezza







Raggiungere la sede di lavoro in tutta sicurezza limitando da una parte il rischio contagio rispetto al mezzo pubblico, dall’altra l’impatto ambientale ed economico rispetto all’uso privato dell’auto. Con questo obiettivo "Jojob", il maggior player italiano di carpooling aziendale, ha approntato una proposta di carpooling aziendale in sicurezza: equipaggio di massimo due persone, sedute una davanti e una dietro e dotate di mascherina, con l’invito a sanificare con regolarità l’abitacolo e creare degli equipaggi fissi. Condividendo un’auto si evita infatti di sovraccaricare i mezzi pubblici e si abbassa il rischio contagio, si risparmia denaro e si emettono meno CO2 e particolato rispetto all’uso privato del mezzo. "Jojob" consente ai dipendenti di mettersi in contatto con colleghi o lavoratori in aziende limitrofe che abbiano un tragitto compatibile per poter organizzare un viaggio insieme.

3 - Favorire il cashless per maggiore sicurezza e semplicità







Organizzare conti e cassa in negozio, rendere più semplice la vendita online, offrire ai clienti la possibilità di pagare in tutta sicurezza garantendo il rispetto delle distanze interpersonali ed evitando lo scambio di cartamoneta: per questo c’è "SumUp", fintech leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile POS. I suoi lettori di carte "SumUp Air" e "SumUp 3G", acquistabili online e senza vincoli contrattuali, si collegano velocemente allo smartphone e permettono a qualunque commerciante di accettare ovunque pagamenti elettronici, tramite carte di credito e debito, Apple Pay e Google Pay anche per le cifre più piccole. Inoltre, "SumUp" ha introdotto i pagamenti via dispositivo mobile, una serie di servizi che agevolano i commercianti nelle operazioni di fatturazione e contabilità, e "Negozio Online", che consente ai commercianti di creare degli store digitali e mostrare i propri prodotti da remoto, facilitando gli acquisti e tutti i tipi di pagamento anche a distanza.

4 - Gestire il negozio in cloud ovunque ci si trovi







Per piccoli commercianti, ristoranti e negozi che vogliono gestire in maniera più smart la propria attività tramite qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet e computer) c’è il punto cassa innovativo pensato dalla PMI innovativa "Scloby". Parte del Gruppo Zucchetti, "Scloby" consente di gestire in maniera integrata tutti i canali di vendita, dal punto vendita fisico all’ecommerce e di amministrare anche da remoto operazioni quotidiane come l’emissione degli scontrini, la fatturazione, la gestione del magazzino e la raccolta e l’analisi dei dati per profilare in modo accurato i propri clienti. Inoltre, "Scloby" permette di seguire tutto il processo relativo a ordini online, consegne a domicilio e fatturazione anche a distanza oppure attivando rapidamente la funzione di sito e-commerce proposta dalla piattaforma.

5 - E-commerce con pagamenti in sicurezza







Per le PMI che intendono rilanciare il proprio business online con un e-commerce c’è "PayPlug", la prima soluzione di pagamento online pensata e concepita al 100% per le PMI. Compatibile con le principali piattaforme di e-commerce presenti gratuitamente sul mercato, "PayPlug" assicura agli e-merchant l’implementazione sul proprio sito di una pagina di pagamento completamente personalizzabile e ottimizzata, per poter accettare pagamenti con carta di credito, di debito e prepagate, su desktop e mobile, ed offrire allo stesso tempo il più alto livello di protezione contro le transazioni fraudolente.

6 - Barriere protettive che rispettano l’ambiente



Ripartire in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente: è possibile grazie alle barriere protettive realizzate da "Aschieri - De Pietri", ditta di Casalmaggione certificata PEFC, l'ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale. Composte da plexiglass e abete certificato 100% PEFC di provenienza alpina, queste barriere protettive sono strutture facili da assemblare e smontare e senza viti, così da essere pratiche e utili - oltre che sostenibili - per venire incontro alle esigenze di esercizi pubblici e privati, dai negozi agli studi, dove le barriere sono e saranno necessarie per contribuire alla riduzione del contagio e rispettare le distanze di sicurezza, senza tuttavia limitare la comunicazione.

7 - Smart working nel bosco con le aree attrezzate







Lavoro “agile”, ma in mezzo al bosco. È la soluzione pensata dall'azienda, certificata PEFC, "La Fattoria Del Legno" di Andrea Zenari a Caltrano (VI), tipica tree farm dove al vivaismo si associa la valorizzazione del territorio con funzione turistica e didattica. "La Fattoria" permette di prenotare il proprio tavolo per lo smart working, per lavorare in pieno relax e immersi nel bosco presso aree attrezzate realizzate con i tronchi schiantati dalla tempesta Vaia.

8 - Creare nuovi contenuti per rilanciare il proprio business





Per aiutare le piccole imprese a migliorare i propri marchi e promuovere prodotti e servizi, "GoDaddy Inc.", l’azienda che supporta gli imprenditori di tutti i giorni fornendo gli strumenti necessari per avere successo online, ha annunciato che la sua pluripremiata app Over è rinnovata e ora disponibile anche in italiano. Scaricabile da Apple App Store e Google Play Store, l’app "Over" di "GoDaddy" permette di creare facilmente e direttamente dallo smartphone contenuti visivi di forte impatto, per qualsiasi piattaforma online. "Over" di "GoDaddy" consente ora agli imprenditori italiani di realizzare per il proprio brand materiale promozionale dall'aspetto professionale per rilanciare la propria attività, attirare nuovi clienti e coinvolgere i clienti già esistenti attraverso contenuti accattivanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

9 - Kit per il luogo di lavoro





Per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori è fondamentale sistemare in maniera adeguata i luoghi di lavoro. Per questo motivo "Airbank", azienda leader nel settore della sicurezza industriale e delle persone, ha realizzato un catalogo con prodotti appositamente selezionati. Nel catalogo, ad esempio, è disponibile un kit protezione COVID-19, composto da mascherina, guanti gel igienizzante per mani, detergente disinfettante PMC e panno in microfibra. Inoltre, "Airbank" ha pensato ad kit di pulizia e sanificazione che include un detergente sanificante pronto all’uso pensato per igienizzare i filtri e la batteria del condizionatore: detergere e igienizzare i condizionatori è fondamentale per garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro nei quali si utilizza l’aria condizionata.



10 - Ripartire con l’inglese giusto







Per le aziende che, con il rientro in ufficio, intendono valutare l’inglese di potenziali candidati o fare una valutazione interna dei propri dipendenti per organizzare una formazione mirata, è ora disponibile anche in Italia "Linguaskill", il test linguistico online multilivello e auto-vigilato creato da "Cambridge English Assessment". Lanciato in modalità corporate, "Linguaskill" può essere svolto anche da remoto e da casa: sicurezza e affidabilità del test sono garantite da un software che consente di registrare e monitorare tutte le fasi d’esame, in qualunque contesto ci si trovi.