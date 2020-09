Dalla scansione del corpo in 3D all'analisi della voce per analizzare peso e umore: arriva "Halo", il braccialetto smart di Amazon

Stanno al polso come dei qualsiasi braccialetti ma indisturbati svolgono un incredibile lavoro di controllo del corpo di chi li indossa: sono i cosiddetti fitness tracker, che con i loro particolari sensori monitorano i movimenti, registrano le fasi del sonno, la frequenza cardiaca, le calorie bruciate. Un settore in evidente ascesa e così, Amazon, scende in campo e lancia il programma "Halo", rappresentato da un braccialetto wereable, ma che in realtà racchiude una suite di funzionalità per la salute basate sull'intelligenza artificiale.

Il colosso di Jeff Bezos lancia dunque una sfida a Apple e Fitbit, leader nel segmento della "salute al polso" con un dispositivo senza schermo o notifiche costanti ma dotato di speciali sensori che rilevano dati estremamente precisi restituiti da un accelerometro, un sensore di temperatura corporea, un cardiofrequenzimetro e due microfoni che analizzano il tono della voce per analizzare lo stato emotivo dell'utente. Inoltre, Halo sfrutta la telecamera dello smartphone per effettuare uno scanning del corpo in 3D e calcolare il grasso corporeo, con tanto di raffigurazione dell'utente con eventuale meno (o più) peso.

"Nonostante l'aumento dei servizi e dei dispositivi sanitari digitali nell'ultimo decennio - spiega Maulik Majmudar, chief medical officer di Amazon - non abbiamo riscontrato un corrispondente miglioramento nella salute della popolazione negli Stati Uniti. Stiamo utilizzando la profonda esperienza di Amazon nell'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico per offrire ai clienti un nuovo modo di scoprire e adottare e mantenere abitudini di benessere personalizzate. La salute è molto più del semplice numero di passi che fai in un giorno o quante ore dormi. Amazon Halo combina la scienza medica più recente, dati altamente accurati tramite i sensori Halo Band e un'intelligenza artificiale all'avanguardia per offrire un approccio più completo per migliorare la tua salute e il benessere".

Il bracciale, che si collega allo smartphone via Bluetooth, sia con Android che con iOS, sarà in grado di incrociare tutti questi parametri e creare un programma specifico attraverso un abbonamento all'app correlata: non solo uno strumento per il fitness, insomma, ma più genericamente un dispositivo dedicato al benessere fisico ed emotivo.

E se sul fronte privacy possono sorgere dei dubbi, Amazon specifica in una nota: "La privacy è fondamentale per Amazon Halo e nel servizio sono integrati più livelli di privacy e sicurezza per mantenere i dati al sicuro e sotto il controllo dei clienti. I dati sanitari vengono crittografati in transito e nel cloud dei clienti possono scaricare o eliminare i propri dati in qualsiasi momento direttamente dall'app. Le immagini della scansione del corpo vengono automaticamente eliminate dal cloud dopo l'elaborazione, quindi solo il cliente le vede. Il tono viene abilitato creando un profilo vocale personale, dopodiché inizia ad acquisire brevi esempi di parlato e a fornire approfondimenti e riepiloghi giornalieri. I campioni vocali vengono sempre analizzati localmente sul telefono del cliente ed eliminati automaticamente dopo l'elaborazione: nessuno, nemmeno il cliente, li riascolta mai". Il profilo Halo, inoltre, sarà distinto dall’account Amazon con cui si effettuano acquisti.

Lanciato inizialmente solo in Usa, il braccialetto di Amazon, la cui batteria dura fino a sette giorni e si ricarica completamente in meno di 90 minuti, costa 64,99 dollari in promozione per i primi 6 mesi mentre poi a prezzo pieno costerà 99,99 dollari, mentre la app collegata prevede un abbonamento da 3,99 dollari al mese.