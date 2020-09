"Apple Face Mask": arriva la mascherina anti Covid-19 per i dipendenti degli store Apple

I designer di Cupertino, di norma impegnati nelle continue evoluzioni di iPhone e iPad, stavolta si sono dedicati ai speciali supporti da indossare per i dipendenti Apple di tutto il mondo: si chiamano "Apple Face Masks" e sono delle mascherina chirurgiche composte da tre strati per filtrare le particelle in entrata e in uscita.

Sembrano seguire un tipico stile Apple, le "Apple Face Masks", che possono essere lavate e riutilizzate fino a cinque volte: sono dotate di ampi rivestimenti in alto e in basso per il naso e il mento e dispongono di corde regolabili per adattarsi alle orecchie di chi le indossa. L'azienda, che distribuirà le mascherine allo staff nell'arco delle prossime due settimane, ha dichiarato di aver condotto attente ricerche e test per trovare i materiali giusti per filtrare adeguatamente l'aria. Non è noto se Apple sceglierà di distribuire la mascherina al pubblico, ma c'è da scommettere che per i fan della Mela è già tendenza.

Inoltre, Apple in collaborazione con la Gallaudet University di Washington, ha ideato anche un altro modello di mascherina, la ClearMask, una maschera chirurgica - secondo Bloomberg, che per primo ha dato la notizia - approvata dalla Food and Drug Administration completamente trasparente, così che le persone non udenti o ipoudenti possano capire meglio ciò che sta dicendo chi la indossa.