Notizie dal darkweb: falsi certificati di vaccinazione a 200 euro e test Covid-19 negativi con offerte 3 per 2

Rispetto a gennaio, il numero di annunci per falsi certificati di vaccinazione è ora più che triplicato e secondo i ricercatori, l'attività si è ampliata per offrire falsi certificati per 200 dollari l’uno. Altre attività includono veri e propri sconti per aumentare la compravendita di test Covid-19 negativi falsi

Certificati di vaccinazione falsificati: è questo il nuovo e preoccupante trend del darkweb, dove gli hacker si spacciano per enti ufficiali. Negli ultimi 3 mesi gli annunci che vendono presunti vaccini contro il Covid-19 sono aumentati del 300% e hanno iniziato a coinvolgere i vaccini Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik, SinoPharm, a partire da 500 dollari.

A gennaio, "Check Point Research", division threat intelligence di "Check Point Software Technologies", ha condiviso un primo report di centinaia di annunci nel darkweb che affermavano di vendere il vaccino per soli 500 dollari. Rispetto a gennaio, il numero di annunci è ora più che triplicato e secondo i ricercatori, l'attività si è ampliata per offrire falsi certificati per 200 dollari l’uno. Altre attività includono veri e propri sconti per aumentare la compravendita di test Covid-19 negativi falsi, con offerte 3X2, così come una versione fai da te, a soli 25 dollari, per ottenere il risultato in meno di 30 minuti.

Con un aumento del 300%, CPR segnala una lista di vaccini contro il coronavirus presente nel darkweb, dove le singole dosi vengono vendute a 500 dollari. Da gennaio, il numero di annunci ha superato quota 1200. I vaccini “pubblicizzati” includono: Oxford - AstraZeneca a 500 dollari; Johnson & Johnson a 600 dollari; Vaccino russo Sputnik a 600 dollari; Vaccino cinese Sinopharm a 500 dollari. I venditori accettano Bitcoin come metodo di pagamento per evitare il tracciamento.

Un forum di hacking ha anche condiviso un test Covid-19 negativo in vendita con il seguente annuncio: “We do negative Covid tests for travelers abroad and for getting a job. Everything is done within 24 hours”, ovvero "Facciamo test Covid negativi per i viaggiatori all'estero e per trovare un lavoro. Tutto viene fatto entro 24 ore" e promettono anche offerte speciali: "Buy 2 negative tests and get the 3rd for free!", ovvero "Acquista 2 test negativi e ricevi il 3° gratis!".

"Check Point Research" ha individuato anche diversi siti web che offrono la possibilità di ottenere rapidamente certificati dall'aspetto autentico, creati direttamente dall’utente utilizzando in un'interfaccia utente abbastanza friendly, e per soli 25 dollari. I risultati sono prodotti entro 30 minuti e in modo indiscreto vengono inviati via mail.