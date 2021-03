Elon Musk annuncia su Twitter che ora si può acquistare una Tesla con bitcoin, la moneta virtuale

Elon Musk e i suoi annunci d'effetto su Twitter: in queste ore, il miliardario fondatore di Tesla, ha comunicato ai suoi (quasi) 50 milioni di follower di poter adesso acquistare l'auto elettrica in Bitcoin, sottolineando che i pagamenti con la criptovaluta saranno trattenuti dall’azienda e non convertiti in moneta tradizionale.

Tesla "utilizza solo software interno e open source", ha aggiunto, e "gestisce direttamente i nodi Bitcoin" al fine di proteggere e verificare le transazioni. Il pagamento con bitcoin è possibile solo negli Stati Uniti al momento, ma il metodo di pagamento entro la fine dell'anno sarà disponibile ovunque.

Il tweet, ha generato un'impennata di prezzo del bitcoin, che è aumentato di circa il 5%: ciò non costituisce una sorpresa, dato che Tesla ha annunciato di aver investito 1,5 miliardi di dollari in bitcoin, così da far salire alle stelle la criptovaluta di circa il 95% quest'anno. L'investimento ha probabilmente già fruttato a Tesla quasi 1 miliardo di dollari grazie all'aumento del prezzo della criptovaluta.



Elon Musk

Quella di Musk non è solo una mossa di marketing ma strategica: l'imprenditore aveva criticato di recente i metodi di pagamento tradizionali, affermando che questi "danno interessi negativi, solo uno sciocco non guarderebbe altrove".