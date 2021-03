A New York si sperimenta l'Excelsior Pass, che certifica di aver fatto il vaccino contro il Covid-19 (o di essere negativi)

New York sta sperimentando l'Excelsior Pass, una sorta di passaporto per la partecipazione agli eventi, dai concerti alle partite, utile a dimostrare di aver fatto la vaccinazione contro il Covid-19 o di avere un risultato negativo al test

Sembra una carta d'imbarco, ma è un lasciapassare che non lascia alcun dubbio: chi ne è in possesso ha effettuato il vaccino contro il Covid-19. La sperimentazione dell'Excelsior Pass - una sorta di passaporto per la partecipazione agli eventi, dai concerti alle partite - è stata appena annunciata sul sito ufficiale governativo, su iniziativa dello Stato di New York insieme alla società tecnologica Ibm.

L'app si basa sull'applicazione "Digital Health Pass" di Ibm lanciata a ottobre. Utilizza la blockchain, così da consentire alle persone di archiviare, gestire e condividere il proprio stato di salute dai dispositivi mobili. Dunque sul proprio smartphone tramite l'app Wallet, sono riportati i risultati negativi del test del coronavirus entro 72 ore dall'evento o dell'effettuato vaccino. Ogni pass ha un codice QR sicuro, che i responsabili dei vari luoghi scansionano utilizzando un'app complementare. Per quanto riguarda la privacy, i dati personali di un utente vengono mantenuti riservati e il codice QR informa la sede solo se un pass è valido o non valido.

I primi test sono stati avviati con successo, durante una partita di basket dei Brooklyn Nets al Barclays Center il 27 febbraio e una partita di hockey dei New York Rangers al Madison Square Garden il 2 marzo. I risultati del programma pilota verranno utilizzati per apportare miglioramenti o modifiche all'app prima di inviarla ad Apple e Google per l'approvazione così da essere integrati nel loro app store.

"Stiamo mettendo in atto linee guida per garantire che le persone che parteciperanno a eventi siano risultate negative al Covid o siano state vaccinate così da evitare un focolaio del virus", ha detto il Governatore Cuomo martedì. "L'Excelsior Pass giocherà un ruolo fondamentale nel fornire informazioni in modo sicuro e semplificato, consentendoci di accelerare la riapertura delle attività e portandoci a fare un passo avanti verso il raggiungimento di una nuova normalità".