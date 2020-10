"Ok Google, che canzone è questa?": da oggi è possibile individuare un brano intonandolo

Basterà fischiettare o intonare vagamente un motivo e Google giungerà in ausilio: Big G lancia una nuova funzionalità e rende possibile individuare il titolo di un brano che si ha in testa ma di cui non si conosce il nome, semplicemente attraverso accennati mormorii (al contrario dell'app Shazam, che richiede un'esposizione vocale più precisa) .

La nuova funzione è disponibile nell'app Google su iOS e Android o nell'Assistente Google: basta chiedere a Google "Qual è la canzone" o toccare il pulsante "Cerca una canzone" e canticchiare il motivo. Google mostrerà quindi i risultati in base alla probabilità che ci sia una corrispondenza, dopodiché è possibile ascoltare i risultati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Google spiega attraverso una nota che, tramite questa funzionalità è possibile trasformare l'audio in una sequenza basata sul codice numerico che rappresenta la melodia del brano", confrontandola quindi con i brani esistenti, in base a una varietà di fonti, inclusi gli utenti che cantano, fischiano o mormorano", eliminando dunque parametri come la qualità vocale per concentrarsi solo sulla sequenza numerica.