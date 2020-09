"L'innovazione è la benzina dell'economia circolare", secondo l'Ad di Enel Starace. Presentato lo studio con Ambrosetti

"L'innovazione è la benzina dell'economia circolare": lo sostiene l'Ad di Enel, Francesco Starace, nel corso della presentazione della ricerca "Circular Europe. Come gestire con successo la transizione da un mondo lineare a uno circolare", realizzata da The European House - Ambrosetti e Fondazione Enel in collaborazione con Enel e Enel X, sabato 5 settembre a Villa D'Este a Cernobbio. "Puntare allo sviluppo di un'economia circolare - spiega - rappresenta una straordinaria opportunità per rendere l'Europa più competitiva, modernizzandone l'economia, rivitalizzando l'industria e creando al contempo occupazione attraverso una crescita sostenibile e duratura. L'economia circolare ha una incredibile valenza strategica che la crisi scaturita dalla pandemia ha reso ancora più evidente, e soprattuto è conveniente dal punto di vista economico".



Francesco Starace, Ad di Enel

"L'Italia, tuttavia - ha aggiunto - si sta muovendo molto lentamente sui temi dell'economia circolare e potrebbe essere superata da altri Paesi, per questo invito politici e regolatori a porre attenzione a questi temi". Dallo studio emerge come l'economia circolare possa avere concreti impatti positivi su Pil, occupazione, investimenti, produttività del lavoro e svariati benefici ambientali.

L'Unione europea presenta risultati eterogenei in termini di transizione verso questo nuovo paradigma: Italia e Spagna dimostrano un livello di sviluppo medio-alto. Per misurare la performance nel corso del tempo, il Circular Economy Scoreboard è stato analizzato lungo un arco temporale di 5 anni. L’economia circolare è correlata a 300-380 miliardi di euro di Pil europeo, secondo i dati del 2018, e a 27-29 miliardi di euro solo in Italia, dove è legata a circa 200.000 posti di lavoro in Italia. Secondo lo studio, il 95% di un campione di aziende italiane considera l’economia circolare una scelta strategica per la propria realtà.