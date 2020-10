Dagli scatti vintage a 1 miliardo di utenti attivi al mese: Instagram compie 10 anni con una serie di novità

Era il 6 ottobre del 2010, sugli store Itunes comparve un'icona che si rifaceva agli scatti vintage Polaroid e se in apparenza l'app offriva semplicemente di caricare e modificare le foto sul cellulare, non in molti si resero conto che quello sarebbe divenuto un fenomeno globale: eppure, pochi mesi dopo Instagram venne scaricata dal primo milione di utenti. Dopo dieci anni, l'app creata quasi per gioco dai compagni di studi Kevin Systrom e Mike Kriege, ha superato 1 miliardo di utenti attivi al mese.

Foto, video, like, post, filtri e la nascita dei cosidetti influencer, con tutte le contraddizioni del caso (basti pensare che Kim Kardashian guadagna circa 1 milione di euro per un singolo post): sarà stata l'incredibile ascesa a far sì che nel 2012 il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg l'ha acquistata per 1 miliardo di dollari, una cifra irrisoria visto il valore attuale di 100 miliardi di dollari. Dalle stories a Instagram tv fino ai video brevi di "Reels", che riecheggia Tic Toc: la versatilità lo ha senz'altro reso il social network più attivo al mondo.

Proprio in occasione del suo anniversario Instagram presenta nuovi prodotti e funzioni, che puntano a dare attenzione al trascorso (in pieno stile "Facebook"): dalla "Mappa delle storie", una sorta di compendio privato delle storie condivise negli ultimi tre anni, eventualmente da scaricare, salvare e condividere alla "Timeline di prodotto", che ripercorre i momenti chiave della storia di Instagram. Poi, sono previsi aggiornamenti sulla sezione Shopping, a breve disponibile anche su IGTV, per semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video. In Italia, inoltre, apparirà un’icona “Reels” direttamente sulla schermata principale di Instagram.

Come omaggio ai suoi utenti, infine, Instagram dà la possibilità di modificare l'icona dell'applicazione su iOS ed Android, aprendo l'applicazione e quindi il tab "Impostazioni". Qui bisognerà effettuare uno swipe dall'alto verso il basso. Comparirà un messaggio e poi la possibilità di scegliere tra le 12 varianti proposte, tra cui la storica icona con la Polaroid.