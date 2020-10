Sull'iPhone sono in arrivo le nuove emoji: dal simbolo transgender alla mano che intende "che vuoi?"

Sono 117 in tutto, considerando anche le 55 varianti dedicate al genere e alla tonalità della pelle: la versione beta di iOS 14.2 introduce i nuovi simboli Emoji, che Apple aveva mostrato in anteprima all'inizio di quest'anno nell'ambito del "World Emoji Day". Si potrà dunque accompagnare il proprio messaggio con disegnini ritraenti donne in smoking, uomini con il velo da sposa e la mano con i polpastrelli uniti: la "Italian Hand" che si usa per intendere "ma che dici?" o "che vuoi?".

Di seguito un elenco di aggiornamenti:

Facce: faccina sorridente con lacrime, faccia mascherata.

Persone: ninja, persona in smoking, donna in smoking, persona con velo, uomo con velo, donna che dà il latte al bambino, persona che dà il latte al bambino, uomo che dà il latte al bambino, Babbo Natale senza sesso, persone che si abbracciano.

Parti del corpo: mano "che vuoi?", cuore, polmoni.

Animali: gatto nero, bisonte, mammut, castoro, orso polare, dodo, foca, scarafaggio, mosca, verme.

Cibo: mirtilli, olive, peperoni, focaccia, fonduta, bubble tea, tamales.

Casa: pianta in vaso, teiera, pentola, bacchetta magica, matrioske, ago da cucito, specchio, finestra, stantuffo, trappola per topi, secchio, spazzolino da denti.

Varie: piuma, roccia, legno, capanna, camioncino, pattini a rotelle, nodo, moneta, boomerang, cacciavite, sega da carpenteria, gancio, scala, ascensore, lapide, cartello, simbolo transgender, bandiera transgender.

Abbigliamento: sandalo infradito, elmetto militare.

Strumenti musicali: fisarmonica, tamburo.