Dal lockdown alla ripartenza, ritorna la rassegna "Digital Innovation Days" in chiave rinnovata e digitale

L’impatto del digitale, il rinnovamento, i cambi di paradigma: i giorni della rassegna “Digital Innovation Days” quest’anno scorreranno interamente on line e prescinderanno dal momento di grande trasformazione in cui si è immersi. Per la sua settima edizione, in programma il 29 e il 30 ottobre, l’evento infatti si concentrerà sulle azioni virtuose messe in campo durante il lockdown, sul coraggio di reinventarsi e sullo spirito di resilienza di molte aziende italiane, che hanno fatto dell’innovazione una chiave di volta. Il 31 ottobre, poi, seguirà una giornata ad ingresso gratuito dedicata alle startup.

Un’occasione di confronto e aggiornamento, dunque, per agenzie di comunicazione, aziende, direttori marketing, freelance, startup, PMI e professionisti che operano nel settore marketing, digitale e non, a partire da ispirazione, intuizioni, casi concreti: storie di successo e sale verticali per affrontare tematiche specifiche, come quelle legate al web marketing.

Oltre un parterre di relatori, saranno professionisti del settore ad alternarsi nel corso degli interventi. Qualche esempio? Stefano Galassi, Managing Director di Startup Bootcamp, modererà la sala dedicata al Fashion Tech; Luca La Mesa, Presidente di Procter&Gamble Alumni, quella dedicata al Social Media; Fernando Piccirilli, Investment Advisory di Kobe Partners, all’Influencer Marketing; Francesca Petrella, Responsabile Comunicazione Ipsos, al Sustainability & Well Being; Antonello Schiavo, Digital Marketing for Emea SMEs Google, a Web Marketing; Daniela Nespolo, Business Development Freelance al Fintech & Payment e Stefano Saladino – Founder di Rinascita Digitale alla Formazione digitale.

Nati nel 2014 con Eleonora Rocca i "Digital Innovation Days Italy" lo scorso anno hanno ospitato 1200 partecipanti e oltre 100 speeches, presentando 80 Case Study di successo, incentrati sui filoni del social media marketing, digital transformation e digital strategy. Citynews è media-partner della rassegna - in cui hashtag ufficiali sono #DIDAYS20 #DIDONLINEEDITION - e consente di acquistare i biglietti a un prezzo scontato del 38 % su Shop Today.