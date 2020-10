Ottobre "Pink Power", dalle beauty box di "Abiby" alle Instagram stories sul corretto stile di vita

Ottobre si tinge di rosa e quest'anno, più che mai, è il mese della prevenzione contro il cancro al seno: a causa della pandemia, infatti, nei primi 5 mesi del 2020 sono stati effettuati 1.400.000 screening in meno, un dato allarmante che potrebbe portare oltre 2.000 donne a scoprire il tumore in ritardo. L'importanza della diagnosi precoce di una neoplasia - che in Italia solo nel 2019 ha colpito oltre 53.000 donne - è invece conclamata e sarà l'argomento di base degli approfondimenti sulle Instagram Stories di "Abiby", talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, che dedica la sua box di ottobre al “Pink power”.

La ginecologa, ostetrica ed ecografista Ambra Garretto nel corso del mese risponderà dunque a domande, dubbi e curiosità da parte delle follower della pagina: “Volersi bene e fare prevenzione sono sinonimi - sottolinea - perché entrambi comprendono seguire un corretto stile di vita, fare controlli periodici, mettere in pratica delle sane abitudini che permettono di essere artefici, per quanto possibile, della propria salute”.



Ambra Garretto

“Per questo - aggiunge Ambra Garretto, che su Instagram ha circa 10 mila follower - le donne devono essere educate all’autopalpazione, a conoscere il proprio seno e, più in generale, il loro corpo, per proteggerlo e prendersene cura sotto ogni punto di vista; ogni aspetto e ogni fase della femminilità della donna è importante, non solo dopo i 30 anni”.

“La femminilità e la bellezza sono due concetti che troppo spesso vengono trattati con leggerezza, ma per noi di Abiby hanno un grande significato. Basta aprire una nostra box per leggere a chiare lettere il messaggio più importante che promuoviamo: sei bella, così come sei”, spiega Valentina Abramo, Brand Partnership Manager di Abiby.

“Per noi femminilità significa in primo luogo amore per se stesse e capacità di sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e le proprie emozioni, senza paura del giudizio degli altri. Soprattutto, troviamo sia molto importante accettare ogni tipo di visione di femminilità che si sceglie, che è - e deve essere - unica per ogni donna. Con la box di ottobre, vogliamo raccontare tutto questo, sottolineando l’importanza del voler bene al proprio corpo e della prevenzione, soprattutto in un anno in cui in molte l’hanno dovuta mettere da parte”.