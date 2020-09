"Ring Always Home Cam": Amazon presenta il nuovo drone per la videosorveglianza domestica

Un piccolo drone in grado di sorvegliare la casa: è la nuova frontiera delle videocamere per tenere sott'occhio, si chiama "Ring Always Home Cam" e lo ha svelato Amazon insieme ai nuovi smart speaker Echo e agli ultimi gadget Fire Tv.

Il sistema di videosorveglianza domestica consiste in un drone che vola automaticamente in aree predeterminate della casa, così da offrire più punti di vista con una sola videocamera, e poi fa rientro alla base e si ricarica. Il dispositivo, che ha richiesto due anni di sviluppo, registra solo quando è in volo, e si sposta nelle zone della casa preimpostate dall'utente. Costerà circa 250 dollari.

Si tratta senz'altro di un'autentica innovazione, non solo per il modo in cui le persone utilizzano le telecamere di sicurezza, ma anche per i vantaggi di un sistema di allarme domestico. - si legge in una nota dell'azienda - Quando Ring Alarm viene attivato in modalità Away, la Always Home Cam percorrerà automaticamente un percorso impostato per vedere cosa sta succedendo. Puoi facilmente riprodurre video in streaming mentre la videocamera è in volo tramite l'app Ring, in modo di essere al corrente di tutto ciò che accade a casa.



La sicurezza è stata anche un requisito primario durante la progettazione della Always Home Cam. La tecnologia di riconoscimento degli ostacoli gli consente di evitare oggetti inaspettati mentre si muove sui percorsi preimpostati, e le sue dimensioni ridotte, il design leggero e le eliche protette gli consentono di muoversi in sicurezza in tutta la casa.



