Clientela, dati e previsioni: Google lancia in Italia "Hotel Insight", a supporto del comparto turistico

Se da un lato nel 2020 la flessione del settore del turismo in Italia è stata drammaticamente stimata del 60% rispetto all’anno precedente, nel corso dei mesi è avanzata la consapevolezza da parte delle strutture alberghiere della preponderanza del digitale, a partire dalla rilevanza dei canali di prenotazione diretta. Può oggi il digitale offrire uno strumento di sostegno al comparto turistico? "Hotel Insight" è un progetto di Google, che sceglie l'Italia come apripista e nasce con la finalità di intercettare in tempo reale esigenze e comportamenti della domanda da parte della potenziale clientela.

Ciò significa che la piattaforma permette gratuitamente agli operatori del settore di ottenere informazioni riguardo alle ricerche effettuate dai potenziali turisti, in particolar modo sulla provenienza - se nazionali o esteri - ma anche approfondire le variazioni di interesse di ricerca per la zona di riferimento. Una sezione poi è dedicata ai consigli pratici per implementare competenze digitali, anche con il supporto dei servizi Google.

Google per il progetto si è avvalso della collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’Agenzia Nazionale del Turismo, della World Tourism Organization e le principali associazioni del settore alberghiero, ovvero Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federturismo Confindustria. “La pandemia, con i forti cambiamenti che ha prodotto, ha accresciuto la necessità da parte degli operatori del turismo di rimanere costantemente aggiornati sulle esigenze e comportamenti della domanda e dei competitor". ha dichiarato Eleonora Lorenzini, Direttrice dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano "Per questo risultano estremamente preziosi quegli strumenti che permettono l’accesso alle informazioni e stimolano i gestori delle strutture ricettive e dotarsi di competenze per un utilizzo sempre più costante e strategico dei dati”.

"Il momento storico che stiamo vivendo - sottolinea Fabio Vaccarono, Vice President di Google - pone più che mai l'Italia di fronte al bisogno di crescere economicamente e, affinché questo sia possibile, intraprendere un processo di trasformazione digitale è oggi indispensabile. Il nostro impegno nel supportare il Paese per accelerare la ripresa economica, in linea con quanto annunciato nel nostro piano “Italia in Digitale”, si riconferma ora con un'attenzione particolare al turismo, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia. Siamo felici di presentare Hotel Insights proprio qui in Italia, scelta come primo paese al mondo per il lancio locale dopo il grande lavoro svolto dal team italiano per fornire al settore strumenti, risorse e progetti di formazione digitale specifici, per farsi trovare pronti quando si potrà di nuovo tornare a viaggiare".