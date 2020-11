Tutti pazzi per Twitch, cosa c'è da sapere sul servizio di live streaming di Amazon

Diffuso fin da subito tra i più giovani per la condivisione di sessioni di gioco in diretta, nell'ultimo anno il servizio di live streaming di proprietà Amazon Twitch ha raggiunto oltre 15 milioni di utenti attivi ogni giorno

Conta oltre 15 milioni di utenti attivi ogni giorno e se inizialmente era un "rifugio" virtuale per appassionati di gaming, oggi Twitch, il servizio di live streaming di proprietà Amazon, offre sempre di più contenuti legati al mondo della musica, della moda, dello sport o semplici momenti di vita reale.

Punto di forza della piattaforma, che nasce nel 2007 ed era inizialmente chiamato Justin.tv, è costituito dalle live: chiunque può iscriversi e realizzare delle dirette, ma anche guardare i live degli altri utenti o comunicare tramite la chat. Diffuso fin da subito tra i più giovani per la condivisione di sessioni di gioco in diretta, nell'ultimo anno Twitch ha raggiunto sempre più utenti.

Questa nuova tendenza ha avuto una serie di effetti che spaziano dalla composizione degli utenti al tipo di esperienza attivata in piattaforma: secondo l'analisi effettuata da "CreationDose", MarTech company verticale nel mondo dell’influencer marketing e vicina alle community di Millennial e Generazione Z, l'evoluzione dei nuovi contenuti condivisi sta generando un fenomeno che integra il mondo degli eSports a quello dell’intrattenimento, rendendo "Twitch" la piattaforma di riferimento per il 2021, adatta ad attivare campagne di influencer marketing.

Secondo "CreationDose" Twitch si sta configurando sempre più come un ottimo canale per raggiungere un pubblico fortemente targettizzato e per ottenere risultati incredibili in termini di engagement. Questo spiega anche la diffusione di canali aperti da Celebrities legate al mondo della musica, come quello di Fedez - la tana del Boomer - o il progetto Machete Gaming.



Guardando un po' i numeri, la piattaforma segna più di 1.792 miliardi di ore di streaming seguite in un mese, con una media di 100 minuti al giorno per utente. La fascia demografica segna invece un aumento della presenza femminile in piattaforma e più in generale conta più del 73% degli utenti con meno di 34 anni e più del 41% tra i 16 e i 24 anni.

Il pubblico di "Twitch" segue le dirette per ottenere informazioni su argomenti o prodotti a cui sono interessati e interagire con una community che condivide gli stessi interessi.Gli spettatori dichiarano di avere un legame molto forte con i loro streamer preferiti: secondo l'analisi effettuata da "CreationDose" infatti circa il 64% degli utenti afferma di acquistare prodotti consigliati nel corso di un live streaming.