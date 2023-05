Chi è Linda Yaccarino, la donna scelta da Musk per guidare Twitter

Sarà Linda Yaccarino la nuova amministratrice delegata di Twitter. È lei la donna scelta da Elon Musk per prendere le redini del popolare social network, recentemente acquistato dal patron della Tesla, allo scopo di rassicurare gli investitori preoccupati per il nuovo corso dell'azienda. "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Linda Yaccarino come nuovo Ceo di Twitter!". ha twittato Musk, spiegando che la manager "si concentrerà principalmente sulle operazioni commerciali, mentre io mi concentrerò sul design dei prodotti e sulle nuove tecnologie".

Da quando Musk ha acquistato il social ad ottobre per 44 miliardi, gli inserzionisti hanno abbandonato la piattaforma, preoccupati che i loro annunci potessero apparire accanto a contenuti inappropriati vista la promessa del patron di consentire la più totale libertà di parola. All'inizio dell'anno Musk ha riconosciuto che Twitter ha subito un forte calo delle entrate pubblicitarie.

Yaccarino era capo proprio delle vendite pubblicitarie e delle partnership di NbcUniversal, carica dalla quale si è ora dimessa. In quel ruolo ha supervisionato 2mila dipendenti in un team che ha generato oltre 100 miliardi di dollari di vendite, secondo il suo profilo sul sito web della società. Come riporta il Washington Post, che per primo ha pubblicato la notizia, il suo team ha stretto partnership con Apple News, BuzzFeed, Snapchat e Twitter, tra gli altri. Laureata alla Pennsylvania State University, Yaccarino ha iniziato a lavorare nel settore dei media come stagista presso il dipartimento di media planning sempre di NbcUniversal, dove, ha dichiarato a Salesforce, è iniziata la sua "storia d'amore" con i media.

Ha trascorso quasi due decenni in pubblicità, marketing e acquisizioni presso Turner, dove ha avuto il merito di portare le operazioni di vendita del network nell'era digitale, prima di tornare alla Nbc, dove lavorava da oltre un decennio. Mentre il pubblico della televisione via etere migrava verso lo streaming, l'anno scorso è salita sul palco del Radio City Music Hall per dire agli inserzionisti che i loro messaggi non erano un elemento secondario, spiegando che NBCUniversal ha incorporato gli annunci pubblicitari nel suo servizio di streaming Peacock fin dall'inizio.

Nel 2018, Yaccarino è stata nominata dall'allora presidente Donald Trump per un mandato di due anni nel suo Consiglio per lo sport, il fitness e la nutrizione. Come presidente dell'Ad Council, la manager ha anche collaborato con la Casa Bianca di Biden nel 2021 per creare una campagna per il vaccino contro il coronavirus con papa Francesco. Musk e Yaccarino hanno già collaborato in passato. Il mese scorso i due sono apparsi insieme sul palco di Miami Beach per un discorso intitolato "Twitter 2.0: From Conversations to Partnerships", pubblicizzato come una "conversazione intima" sul ruolo di Twitter nella cultura e sul suo futuro per i marketer.

Anche grazie a lei NbcUniversal ha recentemente ampliato la sua partnership con Twitter per le Olimpiadi di Parigi del 2024, una mossa a cui Yaccarino ha alluso in un tweet a Musk la scorsa settimana.