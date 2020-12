Partecipa al sondaggio: dai car sharing ai servizi innovativi, quale sarà il futuro dell’automotive?

Dalla realtà aumentata, ai test drive a casa fino ai nuovi modelli di macchine elettriche e ibride, passando per i nuovi servizi di noleggio e mobilità condivisa. Che tipologia di auto sarebbe perfetta per te? Ibrida o elettrica? Acquistata o noleggiata a lungo termine?

Che ruolo avranno le nuove tecnologie e la sostenibilità nell’acquisto della tua prossima auto? Che ne pensi di car sharing e servizi innovativi di noleggio dell’auto?

Dalla realtà aumentata, ai test drive a casa fino ai nuovi modelli di macchine elettriche e ibride, passando per i nuovi servizi di noleggio e mobilità condivisa. Come sarà la prossima auto che acquisterai e sei pronto per acquistarla totalmente online? O ti affiderai ai servizi di noleggio e di car sharing per muoverti in città?

Raccontaci la tua opinione completando un breve sondaggio.

Vai al sondaggio