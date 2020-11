Superbonus, un'app per ottenere le maxi detrazione, avviare i lavori e seguirli in tempo reale

Proprietari, banche e condomìni che vogliono sfruttare al meglio la maxi detrazione e la cessione del credito a raccolta: sta facendo un pieno di investimenti su CrowdFundMe - unica piattaforma di crowdinvesting quotata a Piazza Affari - la campagna di equity crowdfunding per finanziare 110Efficiency, startup innovativa specializzata nella gestione dei progetti di efficientamento energetico che danno diritto al Superbonus del 110%, ovvero la maxi-detrazione introdotta dal Decreto Rilancio 2020.

A seguito della pandemia legata alla diffusione del Covid-19 infatti, l’attuale governo ha emanato, all’interno del Decreto Rilancio, il cosiddetto Ecobonus e Sismabonus 110% ossia quelle agevolazioni che vanno ad aumentare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, dispositivi antisismici e in generale impianti di efficientamento energetico. La società è la prima piazza virtuale per la raccolta e la gestione delle richieste di questa tipologia di lavori, come cappotti termici, sostituzione degli impianti di climatizzazione, installazioni di pannelli fotovoltaici, accumulo di energia elettrica, sistemi di monitoraggio,

colonnine per la ricarica delle auto, infissi.

110Efficiency una volta ricevute le richieste di lavori, assegna ogni progetto ad artigiani e/o imprese fungendo da global contractor; condivide il progetto di fattibilità e i flussi lavorativi-finanziari; successivamente gestisce il credito d’imposta derivante dal Superbonus 110% per poi cederlo a terzi (banche, assicurazioni e utilities), al fine di garantirne i flussi finanziari per le attività erogate. In pratica, 110Efficiency gestisce tutte le procedure, sollevando i clienti da ogni onere necessario per avviare i lavori, portarli a compimento e accedere alle detrazioni o cederle sotto forma di credito d’imposta. A pochi giorni dalla partenza su CrowdFundMe ha quasi raggiunto il suo primo traguardo economico di 100mila euro. I capitali raccolti nella campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che terminerà alla fine di dicembre 2020, saranno impiegati per la costruzione di un portale dedicato all’app (50%), per operazioni di project management, due diligence e costi generali (40%) e per comunicazione e marketing (10%).

110Efficiency, la cui app sarà disponibile a dicembre e sarà compatibile con ogni tipo di smartphone, consente all'utente di seguire, passo dopo passo, lo stato di avanzamento degli interventi strutturali. Lo scopo di questa nuova tecnologia, concepita nell’agosto 2020 e ultima creazione di Infinityhub, azienda italiana specializzata in progetti di green energy, finanziati attraverso l’equity crowdfunding, è quello di condividere i benefici, economici e ambientali, del Superbonus con proprietari, condomini, imprese, tecnici, banche e tutti i soggetti coinvolti.