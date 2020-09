Pagamenti, investimenti e training: nasce "iCashly", l'hub dedicato alle finanze personali

Arriverà a breve sul mercato italiano e si prospetta come un hub personale dedicato alle finanze personali sempre a portata di click: iCashly è una piattaforma, in via di sviluppo, realizzata da Rigsave Tech, utile per pagamenti e investimenti digitali che sta proseguendo ancora per una ventina di giorni la sua campagna di Equity Crowdfunding, raccogliendo quasi 200mila euro, su "CrowdFundMe".

L'app, che si basa su algoritmi di intelligenza artificiale, funzioni di Savings (risparmio) e Budgeting (pagamenti e monitoraggio entrate/uscite) altamente evolute e personalizzabili, nella sua seconda versione avrà delle funzionalità per l’educazione finanziaria degli utenti: impartirà mini lezioni su come gestire un portafoglio, dai risparmi familiari, all’allocazione di budget per spese future e impreviste, alla programmazione di investimenti e, ogni volta che si starà per sottoscrivere un prodotto, l’applicazione manderà una notifica indicandone le caratteristiche e gli elementi di rischio.

Il segmento dei pagamenti digitali e della gestione online del risparmio sta vivendo un momento di forte espansione: oggi, in Italia, sono circa 3 milioni le persone che utilizzano regolarmente servizi di pagamento tramite smartphone, mentre le transazioni nel 2019 tramite smartphone si sono attestate a 3,1 miliardi di euro e i pagamenti con carta a 270 miliardi (fonte: Osservatorio payment & commerce politecnico di Milano). Per quanto riguarda i servizi di gestione patrimoniale, il nostro Paese offre 4.370 miliardi di ricchezza privata, 1.500 miliardi di liquidità, un saldo medio di 16mila euro fermo nei conti correnti e masse raccolte per 23,7 miliardi nel solo 2019 (fonte: Bankitalia).

Al termine del round di finanziamento di "iCashly", Rigsave Tech inizierà la procedura con Banca d’Italia per essere autorizzata come istituto di pagamento abilitato; il team guidato dal founder & CEO Salvatore Gervasi, poi lancerà la piattaforma in Italia, pensando subito all’Europa, per poi puntare su Stati Uniti e Cina.

La campagna di Equity Crowdfunding su "CrowdFundMe" servirà a raccogliere fondi utili all’implementazione della tecnologia, con lo sviluppo di back end e front end dell’applicazione, dei servizi per l’ottenimento della licenza di istituto di pagamento e delle attività di marketing, in particolare per azioni di “lead generation”, al fine di ampliare la lista di attesa in vista del lancio di "iCashly". Inoltre, parte del budget sarà destinato alla realizzazione di una struttura di automation marketing, dedicata all’acquisizione, alla gestione e alla fidelizzazione dell’utente. In un secondo momento, saranno assunte nuove figure professionali e sviluppate attività di ricerca e sviluppo, finalizzate all’integrazione di altri servizi nella piattaforma.