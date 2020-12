Da un gruppo di under 35 nasce "Covidzone", un sito per destreggiarsi tra decreti e restrizioni

Una sorta di riepilogo generale delle regole anti-Covid mappato Regione per Regione, naturalmente in chiave digitale: Covidzone è un progetto senza fini di lucro ideato da giovani professionisti del web under 35

Restrizioni, divieti, coprifuoco: la tecnologia può senz'altro offrire un supporto per dirimere la confusione, tra Regioni che mutano di colore e i continui Dpcm che modificano gli assetti. Sulla base di questa consapevolezza nasce Covidzone.info, una web app che nasce per permettere all'utente di orientarsi e semplificare, a cura di AsUsual Lab, un collettivo di giovani esperti del web under 35.

Una mappa semplificata disponibile gratuitamente tramite pc o smartphone che restituisce semplici regole, a seconda della data scelta, per un progetto senza fini di lucro: "In un momento complesso come quello che stiamo vivendo - spiega Francesca Giannino, che fa parte del team di sviluppatori e professionisti del digitale che hanno ideato la web app - volevamo trovare una soluzione semplice per un problema condiviso. Abbiamo quindi pensato a Covidzone come punto di riferimento per recuperare facilmente le informazioni principali relative alle restrizioni Covid, e sin dai primissimi sviluppi ci siamo resi conto che stavamo in realtà rappresentando in pieno un’esigenza avvertita da molti. Il senso di comunità e la voglia di renderci utili nell’ambito delle nostre competenze hanno poi fatto il resto, e sono stati per noi un carburante importante in questi giorni in cui la nostra priorità rimane quella di renderci utili al Paese in cui viviamo".



