Fino a 15mila euro per la realizzazione di un gioco in scatola: La Feltrinelli lancia un bando su Produzioni dal Basso

C'è tempo fino al 30 aprile per candidare la propria idea su Produzioni dal Basso, con la finalità di premiare attraverso l’opportunità di cofinanziamento da parte di Librerie Feltrinelli di un progetto innovativo che riguarderà i giochi in scatola

Una call for ideas lanciata da Librerie Feltrinelli su Produzioni dal Basso, la piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, che ha la finalità di premiare attraverso l’opportunità di cofinanziamento un progetto innovativo che riguarderà i giochi in scatola: dopo il successo del primo bando dove è stato selezionato Aster (presto disponibile nei negozi laFeltrinelli) torna il bando che offre fino a 15mila euro per realizzare il nuovo gioco in scatola in crowdfunding.

C'è tempo fino alle ore 12 del 30 aprile per candidare la propria idea: le più meritevoli, se raggiungeranno tramite la raccolta fondi dedicata su Produzioni dal Basso il 50% del budget stabilito, verranno cofinanziate da laFeltrinelli per il restante 50% e distribuite in una selezione di librerie laFeltrinelli d'Italia e online sui siti lafeltrinelli.it e IBS.it.

Partecipare è semplice: è sufficiente proporre il proprio progetto - che può essere frutto dell'idea di un singolo individuo, di un'azienda, un ente del Terzo Settore o un team di lavoro - tramite l’apposito form sul network attivo su Produzioni dal Basso e descrivere nel dettaglio come funziona. La giuria sceglierà il gioco più interessante valutando la qualità, l'originalità e la fattibilità di sviluppo dei giochi. Entro giugno 2021 partirà la fase di raccolta fondi su Produzioni dal Basso.

Obiettivo: raggiungere almeno il 50% dell'obiettivo per beneficiare del cofinanziamento pari al restante 50% e fino ad un massimo di 15mila euro.

Ma c'è di più: il gioco verrà distribuito - per un anno - in una selezione di librerie e sulla prima libreria italiana online costituita da lafeltrinelli.it e IBS.it.