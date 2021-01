Nasce "Nazarè", acceleratore per progetti di innovazione sociale con impatto positivo su ambiente e società

Un percorso di sei mesi per aiutare a dar vita alla propria startup, purché questa abbia un impatto positivo sull’ambiente, sul territorio o sulla società: è questo l'obiettivo di "Nazarè", un acceleratore di innovazione, per aiutare a dar vita a progetti innovativi, dalla componente sociale. Promosso da "Onde Alte" - società benefit di innovazione sociale - il progetto intende supportare persone e organizzazioni al fine di costruire progetti di innovazione sociale di significato.

“La nostra ambizione - racconta Massimiliano Ventimiglia, CEO e fondatore di "Onde Alte" - è reinventare la nozione di "progresso sociale”, dandogli un significato pieno e sviluppando una risposta concreta, in cui gli individui sono le persone responsabili di un progetto comune e inclusivo in risposta alle vulnerabilità della nostra società. Contribuiamo a costruire una società in cui, al di là delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni, gli individui sono i principali responsabili del cambiamento”.



Massimiliano Ventimiglia, CEO di "Onde Alte"



"Nazarè" vuole consentire ai progettisti - che aderiranno attraverso una procedura pubblica di invito - di migliorare i propri prodotti o servizi grazie alla fitta rete di professionisti che collaborano con "Onde Alte" e a disposizione dei partecipanti al progetto. Il programma di "Nazarè" fornisce il supporto per l’affinamento e la realizzazione dei progetti selezionati. E anche una volta che il servizio o il prodotto sarà finalizzato, "Onde Alte" aiuterà nella fase di go to market, affiancando quindi i partecipanti in tutto il percorso.

Ogni progetto avrà a disposizione un referente che, a seconda delle esigenze e delle progettualità, seguirà le attività di affiancamento. Il percorso di "Nazarè" comprende, inoltre, l’accesso a una comunità di imprenditori affermati, all'ecosistema di "Onde Alte", così come l’accesso a possibili campi di sperimentazione, attraverso una rete di partner di supporto. I progetti selezionati potranno godere di servizi in-kind e di un contributo fino a 20.000 euro per affinare e realizzare l’idea.

Al termine dei 6 mesi di accelerazione è previsto un "Demo Day", una grande giornata di pitch session e networking in cui, le startup accelerate avranno la possibilità di presentare il proprio progetto, gli obiettivi, gli sviluppi futuri in presenza di investitori, imprese e stakeholder del settore. Per quanto riguarda i termini di investimento, è previsto un contributo hands-on per 6 mesi (valorizzabile in € 80.000) e un investimento fino a € 20.000.

“Nazarè rappresenta per noi un passo decisivo che ci consente di accompagnare lo sviluppo di progettualità di senso - conclude Massimiliano Ventimiglia - come quelle che in questi anni tanto abbiamo contribuito a far nascere attraverso decine e decine di eventi di codesign civico sul territorio italiano. Vogliamo accendere luci di speranza in ogni angolo del nostro paese insieme a coloro che vogliono tentare di abbinare imprenditorialità a questioni rilevanti per tutti noi. Il mare delle problematiche che viviamo nella nostra quotidianità è molto profondo e ha assolutamente senso applicare il meglio di noi, le innovazioni tecnologiche, la nostra creatività, il nostro cuore a ciò che ancora oggi lascia indietro tantissimi cittadini. Il progresso si può realmente considerare tale quando diventa per tutti”.