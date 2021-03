"Ohoskin", dall'arancia e le pale di fico l’alternativa cruelty-free e sostenibile alla pelle di lusso

Agrume simbolo della Sicilia, esprime il suo potenziale sul piano della sostenibilità, almeno nei progetti di Adriana Santanocito, che dopo Orange Fiber, dà origine a "Ohoskin": se nel primo caso si trattava di fibra tessile, stavolta, i sottoprodotti di lavorazione industriale di arance ma anche pale di ficodindia, si trasformano in pelle di lusso, sostenibile e cruelty free.

L'imprenditrice catanese, che dal 2019 non riveste più un ruolo operativo e amministrativo all’interno di "Orange Fiber", declina ancora i frutti della sua terra sulle corde dell' economia circolare con un'idea di cui verifica presto la fattibilità con il supporto dell’Università degli Studi di Milano e il bando Smart Fashion&Design della regione Lombardia, che si trasforma nel 2020 in un brevetto internazionale. "Ohoskin" è stata annoverata tra le 25 startup più promettenti del 2021 che parteciperanno al programma di accelerazione BioInItaly dall’Innovation Center di Intesa Sanpaolo, Assobiotec e Cluster Spring,

"L'industria conciaria non solo sacrifica la vita di miliardi di animali ogni anno - racconta Adriana Santanocito, che, studiando Fashion Design a Milano inizia ad approfondire il tema dei materiali sostenibili già nel 2011, quando non era un argomento popolare come oggi - è anche tra le più inquinanti al mondo, rilasciando nelle falde acquifere e nel terreno fino a 130 sostanze chimiche diverse, tra cui cianuro e cromo. Infine, è tra quelle che consumano più energia non rinnovabile e acqua. I suoi effetti sugli ecosistemi sono devastanti. Sentivo di dovere ma soprattutto di poter fare qualcosa. Nasce così "Ohoskin", che dal residuo secco, cio? che resta della trasformazione di arance e cactus nei processi industriali per l'alimentazione e la cosmetica, diventa la nostra materia prima, che è in tutto e per tutto paragonabile, per sensazione tattile e performance, al cuoio animale. Ma, a differenza della pelle tradizionale, ha costi sociali, etici e ambientali nulli, è un lusso che fa bene a tutti: agli animali, all’economia e al pianeta".



Adriana Santanocito, founder di "Ohoskin"

La produzione di questa pelle alternativa e sostenibile è già partita grazie agli accordi e al supporto di Novartiplast Italia spa, storica azienda lombarda nella produzione di ecopelle e Sicilbiotech, pronta a essere impiegata per brand nei settori dell’automotive, interior design e accessori moda.